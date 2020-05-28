В Австрии отменили ограничения на проведение свадеб

В соответствии с распоряжением министерства здравоохранения, с 1 июля разрешат проводить мероприятия в закрытых помещениях вместимостью до 250 человек, а на открытой площадке - до 500. А 1 августа можно будет в подобных условиях собирать, соответственно, 500 и 750 граждан. При этом в количество участников не входят организаторы.

В поправках к указу "О порядке снятия ограничений COVID-19" также говорится, что при надлежащем подходе местных администраций к вопросам безопасности можно будет в закрытых помещениях и на воздухе проводить встречи 1000 и 1250 участников.

Однако для этого предусматривается использование пластиковых ограждений и перегородок из плексигласа. Кроме того, организаторы должны следить за тем, чтобы была сохранена социальная дистанция в один метр, а участники мероприятия носили защитные маски.