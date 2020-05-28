В Кремле сожалеют из-за призывов послов отказаться от гумпомощи из РФ

В Кремле сожалеют из-за призывов послов в Европе отказаться от гуманитарной помощи из России.

Напомним, что глава МИД Сергей Лавров в статье для китайской газеты Global Times упомянул об обвинениях России в желании использовать гуманитарное содействие для укрепления геополитического влияния. Лавров отметил, что эти запреты унизительны и противоречат базовым дипломатическим нормам.

"Кремль реагирует на это с сожалением. Действительно, такая информация у нас была давно", - рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что в ряде европейских столиц послы некоторых государств весьма напористо рекомендуют руководству этих стран никоим образом не взаимодействовать с Россией в области гуманитарной помощи и так далее. Послы, особо не прибегая к нормативам дипломатического поведения, требуют отказываться от той помощи, которая уже была или в процессе осуществления", - заявил Песков.

"Это может вызывать сожаление и непонимание в нелегкий период жизни всего земного шара, который, наоборот, от нас требует взаимодействия, взаимовыручки и взаимного доверия", - заключил представитель Кремля.