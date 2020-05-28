В России вырос спрос на портативные колонки

По итогам первого квартала в России продано 810 тысяч устройств на общую сумму 2,7 млрд рублей, что больше в сравнении с прошлым годом на 11% в натуральном и на 20% в денежном выражении. Основным локомотивом роста стали новогодние и гендерные праздники, сообщает в своем исследовании компания "Связной" (есть у "РГ").

Наибольшим спросом у россиян пользовалась продукция JBL - доля американского бренда составила 38% в штуках. На втором месте с долей 14,2% в штуках - бренд Sven, далее расположились портативные колонки Sony c долей рынка 5,9%.

По словам вице-президента "Связного" Михаила Догадина, портативные колонки практически полностью заменили музыкальные центры: "Средняя цена на такие устройства в первом квартале составила 3,3 тысячи рублей, что делает их хорошим подарком в соотношении цена и качество", - заключает он.