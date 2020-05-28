Вечорко - человек обязательный. Не подведет, не опоздает, ни в коем случае не обманет. Вот такая предварительная информация о главном враче московской Филатовской больницы Валерии Вечорко. И когда в назначенное время встречи звонка в домофон не последовало, не скрою, подумала: решили приукрасить главного. Но… раздался телефонный звонок. Вечорко радостно сообщил: "Извините, застрял в пробке! Опоздаю минут на пятнадцать". Радость собеседника объяснений не требует: в столицу возвращаются автомобильные пробки. Значит, начинается переход к нормальной жизни. Значит, проклятому вирусу дан отпор. И одна из ведущих и крупнейших столичных больниц - № 15 имени О.М. Филатова - приняла в этом небывалом никогда ранее противостоянии весомое участие.

С Валерием Ивановичем беседуем на моей кухне. И он, и я в масках. А как иначе? Он же приехал из "красной зоны": с начала эпидемии фактически живет в ней. Валерий Вечорко многодетный папа - у него четыре дочери. Двадцатилетняя Валерия - студентка юрфака. Восемнадцатилетняя Екатерина - на первом курсе медуниверситета. Четырнадцатилетняя Анна окончила восьмой класс, а семилетняя Александра - первоклассница. Все дома.

Валерий Вечорко: Очень соскучился по девчонкам. Живу практически в своем рабочем кабинете. Общаемся по телефону. Как бы видимся. Как бы беседуем. Им проще: они же дети интернета, цифры. Но это не замена теплоты живого общения.

Вы пришли ко мне в маске, но без защитного комбинезона. Я подвергаюсь опасности?

Валерий Вечорко: Я же, как и все наши сотрудники, каждую неделю сдаю тесты на коронавирус. Они отрицательные.

Это меня радует и успокаивает. Надежность Филатовской не зависит от ситуации? Да, стены, да, все удобства. Да, можно смотреть собственные клипы о собственной больнице, слушать песни в исполнении главного врача. Но…

Валерий Вечорко: Вот на днях состоится всемирный онлайн-конгресс "Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний". Мы к нему, несмотря на пандемию, готовимся. При чем здесь мы? Да при том, что Филатовская - клиническая база ведущих медицинских кафедр. В данном случае кафедры акушерства и гинекологии Третьего московского мединститута.

Признаюсь, если ко мне обращаются женщины, готовящиеся стать мамой, и у них какие-либо проблемы с сердцем, сосудами, то нередко адрес направления на роды - роддом Филатовской больницы. Иногда адрес удивляет: для некоторых Филатовская ассоциируется со старейшей знаменитой, великолепной детской больницей на Садовом кольце в Москве. Не все знают, что имя 15-й дал ее бывший главный врач Олег Филатов. Тяжелая онкология рано оборвала его жизнь. Олега Михайловича знала. Был он такой огромный, такой надежный, такой доброжелательный… Однажды мы оказались вместе в командировке в Сирии. Жили в центральном отеле Дамаска. Рано утром выходим из отеля. У входа на земле лежит человек. Без сознания. Олег Михайлович тут же подошел к пострадавшему. Мы видели, что он как-то над ним колдует. Видели, как пострадавший открыл глаза, пришел в себя. Филатов приподнял его. Наконец, появилась бригада медиков. Вокруг говорили: "Этот русский врач спас человека". Теперь имя этого врача носит 15-я больница.

Валерий Вечорко: Для меня важно, что сын Филатова - наш сотрудник.

Важно, что медицинские династии были и, несмотря на непонятные гонения против родственных связей, все-таки сохраняются. Кто лучше научит сына любимому делу, чем отец? Парадоксально, но сейчас, в пандемию, очевидным стало: именно медики, именно врачи - наша главная защита, надежда, пример подлинного гуманизма. Очевидным стало и то, что российское здравоохранение нуждается в значительных финансовых вливаниях. И не только в период эпидемии. Но… Уйдет эпидемия, уйдет и эта очевидность? Все вернется на круги своя?

Вирус опасней, чем мы предполагали. Он поражает не только легкие. Ковид приводит к микротромбообразованию в селезенке, даже в сердце

Валерий Вечорко: Надежда умирает последней…

А вы, оказывается, еще и дипломат?

Валерий Вечорко: Я же главный врач. Наши наблюдения, наши исследования показывают, что вирус опасней, чем мы предполагали. Он поражает не только легкие. Ковид приводит к микротромбообразованию в таких органах, как селезенка и даже сердце. А в последнее время мы все чаще наблюдаем различные высыпания на коже. Скорее всего, это микротромбозы, опасность которых мы пока еще не осознали, но она наверняка существует.

Пока мы беседуем, пришло сообщение о том, что в НИЦЭМ находится в финальной стадии доклинических испытаний вакцина против COVID-19. Идет проверка на приматах. Директор центра академик РАН Александр Гинцбург сообщил, что и он сам, и сотрудники центра опробовали вакцину, ввели ее себе. И она дала нужный эффект. Опыт оказался успешным: иммунитет есть, негативных эффектов не обнаружено, центр Гамалеи намерен начать производство вакцины от коронавируса к лету. Значит, вот-вот она может появиться. Валерий Иванович! Как вы думаете, выстроится очередь на вакцинацию? Или, как это у нас заведено, подадут голоса противники такой профилактики, и нам придется чуть ли не умолять людей воспользоваться предложенной защитой?

Валерий Вечорко: Очень хочется быть оптимистом. Но полной уверенности на этот счет у меня нет .

В Филатовской 2700 сотрудников. В том числе 700 врачей. По-настоящему многопрофильная больница. И по территории, и по количеству служб, оборудования - махина. А пришла беда, и сумела перепрофилироваться за шесть дней? Даже не верится!

Валерий Вечорко: Почему вы не верите? У нас такой коллектив. Не было ни одного отказа от участия в самых различных мероприятиях на этапе перепрофилирования. Надо же было не просто "сменить вывески". Надо было провести экстерн-образование, чтобы все врачи, медсестры стали профи в области инфекционных заболеваний. Я сегодня воспользуюсь редкой возможностью и хотя бы назову замечательных специалистов, без преувеличения подвижников, которые у нас трудятся. Это у нас в 15-й работают сосудистый кардиохирург профессор Николай Баяндин, проктолог профессор Этери Болквадзе, сосудистый хирург Дереник Майтесян, офтальмологи Татьяна Елисеева и Дмитрий Кац, терапевт профессор Оксана Байкова, специалист в области образования тромбов профессор Олег Аверков…

15-я обычно лечит почти 90 тысяч пациентов в год, страдающих различными, в основном очень тяжелыми заболеваниями. Мы проводим 50 тысяч операций в год. Оказываем высокотехнологическую медицинскую помощь по кардиохирургии, нейрохирургии, офтальмологии и травматологии.

Сейчас больница поделена на "красную" и "зеленую" зоны. То есть на грязные и чистые зоны. Построены герметичные конструкции, которые помогли разделить потоки больных с подтвержденным заболеванием и больных с сомнительным статусом. Врачей, идущих на смену, от специалистов, возвращающихся с работы. Сотрудники приходят в "зеленую" зону, проходят через специальный шлюз, где надевают средства индивидуальной защиты, и проходят в "красную" зону. А когда работа заканчивается, все повторяется, только в обратном порядке.

А средствами защиты вы их обеспечили?

Валерий Вечорко: Считаю безопасность сотрудников важнейшим делом во время такой эпидемии. Гарантий полных нет. Вирус может быть не только в стенах больницы, но и за ее пределами. Но есть осознание того, что все сделано для безопасности тех, кто у нас работает, кто у нас лечится.

Откуда средства защиты?

Валерий Вечорко: Их поставляет департамент здравоохранения Москвы. Рядом с нашей больницей есть небольшой гостиничный комплекс. Там наши сотрудники могут отдохнуть, переночевать, поесть и попить абсолютно бесплатно.

Некоторые больницы вынуждены были уйти от своей многопрофильности и сосредоточились только на ковиде, а у вас...

Валерий Вечорко: Самых тяжелых везут к нам. Никто не отменял экстренную хирургическую помощь. Например, профессором Баяндиным была проведена операция на открытом сердце с расслаивающейся аневризмой аорты, протезирование клапанов на сердце. Филатов остеосинтез делал.

Вот завтра вирус уйдет. Больница перестанет быть инфекционной и снова станет многопрофильной. Пациенты придут в нее без опаски подхватить инфекцию? Будет гарантия, что в каком-нибудь больничном закутке не обитает вирус?

Валерий Вечорко: Гарантия… После окончания пандемии будет проведена тщательная санитарная обработка всех уголков и закутков 15-й больницы.

Вы убеждены, что столь активное перепрофилирование больниц было необходимо? Причем не только городских, но и федеральных, и региональных центров. Возврат к многопрофильной больнице пройдет гладко или не так просто?

Валерий Вечорко: Мы никогда не работали в таком режиме. Но думаю, справимся. Насчет необходимости… Время покажет. А я, если можно, еще раз о том, что в этой ситуации мы впервые почувствовали важность профессии, которую выбрали. Само общество признало, что медицина практически главное звено. Без нее жизнь невозможна. И медики - главные охранители жизни. Осознание этого придает силы. Я каждый день вижу, как люди стараются, как буквально отдают себя. Не буду произносить высоких слов о самоотверженности, о чувстве долга, тем более о героизме. Это просто наша работа…

Вопрос ребром

Вашим пациентам, угодившим на больничную койку в вирусное время, теплота живого общения нужна? Может, сейчас не до этого? КТ, ИВЛ, маски, перчатки, защитные очки, шлюзы... Все остальное уходит на задний план? Вместо ответа на пространный вопрос Валерий Иванович включает на телефоне… музыку. Задушевный голос, задушевная мелодия.

Марк Бернес?

Валерий Вечорко: Это пою я и мой друг, заслуженный артист России Сергей Беликов. Мы с ним сочинили, как теперь говорят, клип из репертуара Бернеса и эпизодов текущей жизни нашей больницы. Включаем его, и все, кто лечится, кто работает в больнице, слушают. Поверьте мне, врачу: пациент должен находиться в комфортных условиях, тем более когда ему особенно плохо. Под звуки клипа невольно вспомнилось… Зимой 1981 года мне позвонил руководитель московской службы здоровья Леонид Ворохобов. (Его имя носит одна из столичных больниц. - И.К.) Попросил пожертвовать воскресным днем: поехать посмотреть новую московскую больницу, которая еще не задействована. Сказал, что компанию нам составит академик Юрий Лопухин, тогдашний ректор мединститута: новая больница станет одной из его, института, клинических баз. И мы отправились почти на окраину Москвы - Вешняковскую улицу, 23. Нас встретил назначенный главным врачом Владимир Мудрак. Впечатляло все. Огромный корпус, длиной почти в 300 метров. Палаты со всеми удобствами. Сейчас трудно представить, что столичные больничные палаты могут быть без удобств. Но в ту пору... Был еще смешной эпизод. Владимир Николаевич похвалился изящными позолоченными ручками на дверях "руководящих" кабинетов. Мы дружно спросили: "Откуда такая красота?". Оказывается, Мудрак вернулся из зарубежной командировки, в которой все свои личные деньги потратил на приобретение этих самых ручек, чтобы больница выглядела красиво. (Сейчас Владимир Николаевич - председатель общественного совета Филатовской.)

Валерий Иванович! Больница должна быть красивой или это не главное?

Валерий Вечорко: Должна. Даже при таком перегрузе, как сейчас. Больница рассчитана на 1503 койки, а после перепрофилирования в ней 1610 коек. Поверьте врачу, пациент должен находиться в комфортных условиях, тем более когда ему особенно плохо. Это только кажется, что ему может быть все равно - лишь бы хорошо лечили. Недаром говорят, что дома и стены лечат. Под этими стенами имеется в виду комфорт, теплота, забота, внимание.

Вы уверены, что в вашей больнице, особенно в теперешних условиях, такое имеет место быть?

Валерий Вечорко: Очень хочется верить, что это именно так. А насчет уверен… Может, у меня такой характер, но я человек сомневающийся, и мне важно входить во все детали, самому проверять все, что происходит.

И потому сотворили клип, посвященный вашей больнице, в условиях ковида.

Валерий Вечорко: Этот клип мы постоянно демонстрируем. Да! Не только лечим, но и развлекаем своих пациентов, сотрудников. От их настроения, поверьте, зависит выздоровление.