Постановление губернатора Забайкальского края от 28 мая 2020 года № 61 "О введении ограничительных мероприятий на территории города Читы по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Забайкальскому краю от 25 мая 2020 года № 4009 "О введении ограничительных мероприятий на территории города Читы", в связи с угрозой широкого распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди населения Забайкальского края, осложнения эпидемиологической ситуации в городе Чите, в целях проведения профилактической дезинфекции постановляю:

1. Ввести с 00 часов 00 минут 29 мая 2020 года по 2 июня 2020 года включительно в границах территории города Читы следующие ограничения:

1) приостановить деятельность объектов торговли непродовольственными товарами, имеющих площадь торгового зала до 400 квадратных метров при отсутствии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли, в том числе находящихся в зданиях торговых центров, на рынках, в части обслуживания покупателей в торговом зале;

2) определить особенности режима работы объектов торговли непродовольственными товарами, торговых центров, рынков, организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере услуг, за исключением объектов, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, установив окончание рабочего дня не позднее 18 часов 00 минут в понедельник, вторник, пятницу; суббота, воскресенье - выходные дни.

2. Действие ограничений, установленных подпунктом 2 пункта 1 настоящего постановления, не распространяется на медицинские и аптечные организации, организации социального и транспортного обслуживания населения, организации, осуществляющие продажу товаров дистанционным способом, организации в сфере обращения с отходами производства и потребления, организации, оказывающие услуги по организации похорон и предоставлению связанных с ними услуг.

3. Работодателям, являющимся собственниками (владельцами) соответствующих зданий, помещений, транспортных средств для перевозки пассажиров:

1) провести в период с 29 мая по 2 июня 2020 года профилактическую дезинфекцию, в том числе обеззараживание воздуха на объектах торговли, сферы услуг (в том числе во всех рабочих помещениях, всех контактных поверхностей, оборудования и инвентаря), транспорте, создать запас дезинфицирующих средств. Профилактическая дезинфекция может проводиться 29 мая 2020 года не ранее 11 часов 00 минут и не позднее 18 часов 00 минут, в остальные дни не ранее 08 часов 00 минут и не позднее 18 часов 00 минут;

2) направить на адрес электронной почты оперативного штаба Забайкальского края по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции zabkrcovid@mail.ru не менее чем за четыре часа до начала проведения профилактической дезинфекции уведомление о начале проведения профилактической дезинфекции в произвольной форме с указанием даты, времени, места ее проведения;

3) исключить при проведении профилактической дезинфекции нахождение на соответствующих объектах торговли, сферы услуг, транспорта граждан, за исключением своих работников и лиц, входящих в оперативную контрольную группу;

4) обеспечить сохранение работникам заработной платы;

5) обеспечить в случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 и подпунктом 1 пункта 3 настоящего постановления, возобновление деятельности после проведения профилактической дезинфекции и при полном выполнении требований Комплекса ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV), утвержденного постановлением Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30.

4. Руководителям оперативных контрольных групп подготовить и представить на рассмотрение заместителю председателя Правительства Забайкальского края А.В.Гурулёву сводную информацию о проведении профилактической дезинфекции по форме согласно приложению к настоящему постановлению в срок не позднее 3 июня 2020 года.

5. Исполнительным органам государственной власти Забайкальского края в пределах компетенции:

1) обеспечить постоянный контроль выполнения требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении и постановлении Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (далее - постановление Губернатора Забайкальского края № 30);

2) обеспечивать информирование населения о мерах по противодействию распространению в Забайкальском крае новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении и постановлении Губернатора Забайкальского края № 30;

3) обеспечить участие уполномоченных государственных гражданских служащих Забайкальского края в работе оперативных контрольных групп с сохранением за ними места работы и заработной платы.

6. Министерству экономического развития Забайкальского края, Министерству финансов Забайкальского края и Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского края оценить в пределах компетенции экономические, финансовые, социальные последствия реализации настоящего постановления и представить информацию для рассмотрения заместителю председателя Правительства Забайкальского края А.В.Гурулёву в срок не позднее 3 июня 2020 года.

7. Рекомендовать общественным организациям, отраслевым ассоциациям и союзам, иным объединениям предпринимателей осуществлять постоянный контроль выполнения требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении и постановлении Губернатора Забайкальского края № 30.

8. Заместителю председателя Правительства Забайкальского края А.В.Гурулёву образовать оперативные контрольные группы из числа должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, для осуществления контроля исполнения хозяйствующими субъектами требований (ограничений), установленных настоящим постановлением и постановлением Губернатора Забайкальского края № 30, и организовать их работу.

9. Хозяйствующим субъектам обеспечить доступ оперативных контрольных групп, указанных в пункте 8 настоящего постановления, на соответствующие объекты торговли, сферы услуг, транспорт.

10. Предложить Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю осуществить контроль за проведением в период с 29 мая 2020 года по 2 июня 2020 года профилактической дезинфекции и введение в соответствии с абзацем шестым подпункта 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" ограничительных мероприятий (карантина) в организациях и на объектах торговли, сферы услуг при выявлении угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

А.М.Осипов







