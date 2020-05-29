Распоряжение правительства Республики Алтай от 28 мая 2020 года № 309-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай" следующие изменения:

1) в подпункте "д" пункта 12 слова "1 июня" заменить словами "22 июня";

2) в пункте 14.1:

в подпункте 4 слова "1 июня" заменить словами "22 июня";

в подпункте 5 слова "1 июня" заменить словами "22 июня";

3) в пункте 14.3 слова "1 июня" заменить словами "22 июня".

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л. Хорохордин







