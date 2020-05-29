Бой-машина: на 201-й базе создали новый образец бронетехники

В Таджикистане военнослужащие российской 201-й базы создали на основе "Урала-43206" новый бронеавтомобиль. Бой-машина с 23-мм зенитной установкой способна не только перевозить грузы, но и защищать от ударов диверсантов и авиации колонны техники и позиции зенитных ракетных комплексов С-300.

Бронирование автомобиля, как сообщает газета "Красная звезда", производилось с учетом опыта боев в Сирии. Конструкторами стали военнослужащие базы: Андрей Малышев, Алексей Садаев и Всеволод Лазариди.

Металлические листы для обшивки кузова и кабины использовались со списанной бронетехники. Съемная броня на радиатор установлена под определенным углом, чтобы пули и осколки рикошетили. Бронезащита лобового стекла выполнена в форме жалюзи. Для нейтрализации радиоуправляемых фугасов и мин на грузовике установлена малогабаритный передатчик помех "Лесочек". Кроме того, днище "Урала" укреплено броневым листом со слоем песка.

На кузов "Урала" установлена 23-мм зенитная установка. При необходимости ее можно заменить 12,7-мм пулеметом "Корд" или "Утес". Новая конструкция автомобиля позволяет также устанавливать на него средства РЭБ, комплексы разведки, в том числе радиационной, химической и биологической. Экипаж машины состоит из пяти человек.

Первоначальные испытания бронемашины прошли на горном полигоне Ляур. Бронированный "Урал" был подвергнут обстрелу из пулемета ПКМ калибра 7,62-мм, а после успешного проведения ходовых испытаний опытный образец проверила экспертная комиссия Центрального военного округа. В результате переоборудованные строевые автомобили "Урал-43206" стали массово поступать на вооружение подразделений 201-й базы.