ЦБ предложил создать единый формат информирования о финпродуктах

Потребители финансовых продуктов смогут получать самую важную информацию до заключения договора через "паспорт" продуктов, считают в Банке России.

"Банк России считает важным создать условия, при которых потребитель сможет не только понять основные особенности того, что он приобретает, но и сравнить одинаковые продукты в разных финансовых организациях и сделать информированный выбор. Решить эту задачу предлагается с помощью единых КИД (ключевой информационный документ) финансовых продуктов", - говорится в сообщении ЦБ.

Размер "паспорта" не должен превышать 2-3 страниц печатного текста. Информация должна быть изложена простым языком, без обилия финансовых и юридических терминов.

Кроме того, ЦБ предлагает перечень финансовых продуктов, по которым потребитель до подписания договора должен получить КИД.

В ЦБ пояснили, что при недостаточном информировании потребителя об особенностях и рисках приобретаемого продукта финансовые организации могут навязывать услуги или прибегать к другим недобросовестным практикам.

Также финансовые организации по-разному информируют потребителей об одних и тех же продуктах. А это затрудняет принятие осознанного решения.