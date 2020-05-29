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Член группы "Чай вдвоем" рассказал о пережитом в 8 лет изнасиловании

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    29.05.2020, 11:37
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Лызлова/ РИА Новости Фото: Екатерина Лызлова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Лызлова/ РИА Новости

48-летний певец, актер, телеведущий, предприниматель и поэт Стас Костюшкин, бывший участник поп-дуэта "Чай вдвоем", неожиданно поделился шокирующими откровениями.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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По словам бывшего участника, в возрасте восьми лет он стал жертвой группового изнасилования педофилом.

Интервью Стаса шоу "Алена, блин!", в котором Костюшкин изложил подробности инцидента, доступно на YouTube.

По словам музыканта, случившееся наложили отпечаток на всю его жизнь - Стас до сих пор помнит все детали трагедии.

Как пояснил Костюшкин, тогда они с друзьями, другими жертвами преступления педофила, который, кстати, так и не был наказан, договорились никому не рассказывать о произошедшем. Но теперь Стас все-таки решил поделиться страшной тайной, терзавшей его сорок лет, поскольку боится за своих детей - у Стаса три несовершеннолетних сына: Мартин, Богдан и Мирон.

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