Член группы "Чай вдвоем" рассказал о пережитом в 8 лет изнасиловании

48-летний певец, актер, телеведущий, предприниматель и поэт Стас Костюшкин, бывший участник поп-дуэта "Чай вдвоем", неожиданно поделился шокирующими откровениями.

По словам бывшего участника, в возрасте восьми лет он стал жертвой группового изнасилования педофилом.

Интервью Стаса шоу "Алена, блин!", в котором Костюшкин изложил подробности инцидента, доступно на YouTube.

По словам музыканта, случившееся наложили отпечаток на всю его жизнь - Стас до сих пор помнит все детали трагедии.

Как пояснил Костюшкин, тогда они с друзьями, другими жертвами преступления педофила, который, кстати, так и не был наказан, договорились никому не рассказывать о произошедшем. Но теперь Стас все-таки решил поделиться страшной тайной, терзавшей его сорок лет, поскольку боится за своих детей - у Стаса три несовершеннолетних сына: Мартин, Богдан и Мирон.