Постановление губернатора Чукотского автономного округа от 26 мая 2020 года № 50 "О внесении изменений в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", решением Оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Чукотском автономном округе от 20 мая 2020 года, в целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта Чукотского автономного округа, постановляю:

1. Внести в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чукотского автономного округа в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в преамбуле слова "13 мая" заменить словами "13, 20 мая";

2) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Обязать граждан, находящихся на территории г. Анадырь, г. Певек, г. Билибино, п. Угольные Копи, с. Тавайваам, с. Кепервеем, дополнительно, помимо ограничений, установленных пунктами 1, 7, 8 части 1 настоящего постановления, до 31 мая 2020 года включительно:

1) не покидать места проживания (пребывания) за исключением случаев:

а) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

б) следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена;

в) осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Чукотского автономного округа, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки);

г) следования к месту (от места) приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена;

д) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

е) выноса бытовых отходов до ближайшего места накопления отходов;

ё) следования к месту (от места) осуществления любительского рыболовства, весенней охоты;

2) носить средства индивидуальной защиты (лицевые маски, респираторы и иные средства защиты органов дыхания) при посещении объектов розничной торговли, поездках в транспорте общего пользования (в том числе легковом такси).";

3) в части 3 слова "в пунктах 1-7" заменить словами "в пункте 1".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 27 мая 2020 года.

3. Руководителям органов исполнительной власти Чукотского автономного округа, главам муниципальных районов и городских округов принять меры к информированию работодателей и населения о настоящем постановлении, в том числе путем размещения его текста на своих официальных сайтах.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Р.В.Копин







