Постановление администрации Липецкой области от 29 мая 2020 года № 323 "О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области"

Новости

Против гревших еду на Вечном огне вандалов возбуждено дело 23:10
Трамп пригрозил китайским чиновникам санкциями из-за Гонконга 23:00
В Дзержинске из-за распродажи досрочно закрыли гипермаркет 22:51
В Индии дикие обезьяны похитили пробирки с COVID-19 22:44
Трамп: США прекращают все отношения с ВОЗ 22:30
Стали известны детали стрельбы в Солнцево 22:16
Стала известна дата презентации новой PlayStation 22:06
Чемпионат мира по скалолазанию перенесли на 2021 год 22:06
Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера 21:57
Аэропорт Краснодара с 1 июня возобновит круглосуточный режим работы 21:49
В США арестовали предполагаемого виновника столкновений в Миннеаполисе 21:41
Голикова пояснила, почему нет точных данных о смертности от COVID-19 21:18
Зеленского не пригласили на парад Победы в России 20:57
Дмитрий Песков отпустил бороду за время карантина 20:36
Аршавин рассказал о сорвавшихся переходах в "Спартак" и "Барселону" 20:35
Широков оскорбил бывшего тренера "Спартака" Якина 20:23
Солнце проснулось после мощнейшей за последние годы вспышки 20:10
В Крыму с 1 июня кафе и рестораны откроют летние площадки 19:50
В Бурятии до конца июня продлили режим ограничительных мер 19:44
Санатории Крыма с 15 июня откроют для внутрирегионального туризма 19:36
На поддержку находящихся за границей россиян выделено 600 млн 19:17
В Ингушетии режим самоизоляции продлили до 7 июня 19:06
В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений 19:00
В Северодвинске вводится обязательный масочный режим 18:56
Под Саратовом рабочие нанесли разметку на грунтовую дорогу 18:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
29 мая 2020 г.

Постановление администрации Липецкой области от 29 мая 2020 года № 323 "О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области"

Дата подписания 29 мая 2020 г.
Опубликован 29 мая 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" администрация Липецкой области постановляет:

Внести в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 27 марта; 30 марта; 2 апреля; 7 апреля; 8 апреля; 10 апреля; 15 апреля; 16 апреля; 21 апреля; 23 апреля; 27 апреля; 28 апреля; 29 апреля; 30 апреля; 6 мая; 8 мая; 13 мая; 20 мая; 22 мая) следующие изменения:

1. В пункте 1.1 слова "31 мая" заменить словами "20 июня".

2. В подпункте 2 пункта 1.2 слова "31 мая" заменить словами "20 июня".

3. В абзаце первом пункта 1.4 слова "31 мая" заменить словами "20 июня".

4. Приостановить до 20 июня 2020 года включительно действие подпункта 3, абзаца тринадцатого пункта 1.6.

5. Дополнить пунктом 1.6.6 следующего содержания:

"1.6.6. Рекомендовать гражданам использовать перчатки при посещении объектов розничной торговли, при осуществлении проезда в общественном транспорте.".

Глава администрации Липецкой области И.Г.Артамонов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией