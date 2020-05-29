Постановление администрации Липецкой области от 29 мая 2020 года № 323 "О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" администрация Липецкой области постановляет:

Внести в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 27 марта; 30 марта; 2 апреля; 7 апреля; 8 апреля; 10 апреля; 15 апреля; 16 апреля; 21 апреля; 23 апреля; 27 апреля; 28 апреля; 29 апреля; 30 апреля; 6 мая; 8 мая; 13 мая; 20 мая; 22 мая) следующие изменения:

1. В пункте 1.1 слова "31 мая" заменить словами "20 июня".

2. В подпункте 2 пункта 1.2 слова "31 мая" заменить словами "20 июня".

3. В абзаце первом пункта 1.4 слова "31 мая" заменить словами "20 июня".

4. Приостановить до 20 июня 2020 года включительно действие подпункта 3, абзаца тринадцатого пункта 1.6.

5. Дополнить пунктом 1.6.6 следующего содержания:

"1.6.6. Рекомендовать гражданам использовать перчатки при посещении объектов розничной торговли, при осуществлении проезда в общественном транспорте.".

Глава администрации Липецкой области И.Г.Артамонов







