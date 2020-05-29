ЮУрГУ разработал внутренний стандарт дистанционного образования

Специалисты в области образования в один голос утверждают: высшая школа уже не будет прежней после отмены всех ограничений, связанных с вирусом. Произошла перезагрузка всей системы образования, которая подтолкнула к поиску новых решений.

Южно-Уральский государственный университет первым среди вузов России разработал внутренний регламент, а по сути - стандарт дистанционного обучения. Для этого в университете аккумулировали свой опыт, использовали передовые мировые и российские разработки. В результате выстроили систему, которая оптимизировала работу в дистанте. Студенты получают полный объем знаний в соответствии с рабочими программами изучаемых дисциплин, расположенными на электронном портале, доступ к которому имеют и студенты, и преподаватели. Именно здесь происходят их встречи на изучаемом курсе. Формат видеоконференции, форума позволяет преподавателю в "Личном кабинете" общаться с каждым студентом во время пары по расписанию.

Портал "Электронный ЮУрГУ" стал надежным ресурсом, который помогает работе преподавателя и студента. Для успешной учебы на портале есть все необходимое: теоретический материал, алгоритмы решения задач, тренировочные тесты и справочные материалы. Студент может лично "присутствовать" на онлайн-лекции, не выходя из дома, или посмотреть ее в записи.

Регламент был разработан рабочей группой под руководством ректора и стал нормативным документом. Приближается сессия - непростое испытание в условиях самоизоляции. Вуз готов к промежуточной аттестации студентов в дистанционном формате. Разработан регламент проведения промежуточной аттестации с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в системе "Электронный ЮУрГУ".

- Проведение сессии в онлайн-режиме для нас решаемая задача. В ЮУрГУ внедрена балльно-рейтинговая система, при которой итоговая оценка выводится на основании выполнения ряда промежуточных заданий. Также в распоряжении университета есть система прокторинга - процедура наблюдения и контроля за дистанционным испытанием. Перед специалистами была поставлена задача по идентификации и записи хода проведения контрольного испытания. В итоге разработан регламент проведения промежуточной аттестации с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Документ описывает все инструменты и шаги преподавателя при проведении зачета или экзамена, защиты курсового проекта, отчета по практике. Университет обладает всеми ресурсами, чтобы и дальше работать в дистанционном режиме, если такая необходимость возникнет, - прокомментировал ректор ЮУрГУ доктор технических наук Александр Шестаков.

Фото: Олег Игошин

Умное образование - это время цифровых технологий

В Южно-Уральском государственном университете переналадка системы на дистанционный формат прошла достаточно быстро. Да и вряд ли могло быть по-другому в вузе, который занимается инновационными разработками и владеет двумя самыми мощными в Уральском федеральном округе суперкомпьютерами, и где цифровая среда - приоритетное направление развития. ЮУрГУ сфокусировался на развитии областей прорыва - исследований, интегрирующих компьютерные науки с инжинирингом, гуманитарными, экономическими науками и прочим, что связано с активным внедрением в промышленность интернета вещей, и направленных на решение глобальных вызовов современности совместно с ведущими индустриальными партнерами. Для этих целей созданы стратегические академические единицы (САЕ) "Умная промышленность" и "Умное образование".

Вот что рассказывает об этом ректор ЮУрГУ Александр Шестаков:

- "Умная промышленность" невозможна без применения цифровых технологий, внедрения инновационного производства, использующего методы Big Data (интеллектуального анализа больших данных) для обработки информации, поступающей из сенсорных сетей. Сегодня ведущие индустриальные корпорации мира уже применяют их для оперативного мониторинга и сбора информации о состоянии технологического оборудования и процессов производства.

Предприятия России в условиях глобальной конкуренции нуждаются в инновационных уникальных решениях для полноценной реализации своего потенциала. Предложить их может сегодня ЮУрГУ, который тесно сотрудничает с мировым лидером в области автоматизации, корпорацией Emerson.

Разработка сенсоров ПoT (для промышленного интернета вещей), проектирование цифровых двойников и систем модельно-упреждающего управления, разработка моделей искусственного интеллекта, интеллектуальный анализ данных, защита информации в индустриальных системах - новые цифровые решения, которые развивает ЮУрГУ, способны помочь в решении задач Индустрии 4.0 и способствуют повышению эффективности производства и конкурентоспособности предприятий.

Примером цифровизации индустрии служит оригинальная методология управления технологическими процессами по критериям минимизации потребления энергоресурсов, разработанная учеными ЮУрГУ для ОАО "ММК".

Не менее важна стратегическая академическая единица "Умное образование", которая включает несколько важных аспектов. Во-первых, это использование в обучении онлайн- и офлайн-ресурсов, которые позволят снизить аудиторную нагрузку на 20%.

Во-вторых, массовая интеграция дистанционного формата в образовательные программы будет способствовать их разнообразию и повысит гибкость процесса обучения.

В-третьих, эффективность обучения повысится благодаря введению адаптивных технологий образования, которые учитывают индивидуальные способности каждого студента осваивать новые дисциплины. САЕ "Умное образование" подразумевает создание открытой образовательной модели, фокусирующейся на индивидуальном развитии каждого студента и предоставляющей наилучшие возможности выпускникам ЮУрГУ.

Фото: Олег Игошин

Открыто и доступно

Институт открытого и дистанционного образования существует в ЮУрГУ уже двадцать лет. Именно он разрабатывает и внедряет технологии дистанционного обучения в учебный процесс.

В вузе действуют направления подготовки бакалавров и магистров по системе e-learning при помощи новейших информационных интернет-технологий и мультимедиа. Задолго до сегодняшней ситуации на портале дистанционного образования ЮУрГУ были размещены более 100 различных курсов по программам дополнительного образования для школьников, студентов, аспирантов, преподавателей и госслужащих. Высшее образование с применением дистанционных технологий в ЮУрГУ существует по десяти направлениям бакалавриата.

ЮУрГУ первым в стране разработал и успешно внедрил программу дистанционного обучения по профилю "промышленное и гражданское строительство". Для технического вуза подготовка инженеров в таком формате - особое достижение. Самая большая проблема в разработке и внедрении таких курсов - виртуальные лабораторные работы. В ЮУрГУ с ней справились и теперь намерены внедрять в другие онлайн-программы.

В дистанционном режиме можно продолжить обучение в магистратуре по востребованным направлениям. Для организации дистанционного образования необходимо соблюдение нескольких условий. В первую очередь нужен стабильный Интернет, мощные серверы с дисками большого объема. Также нужны специалисты, которые будут следить за поддержанием работы системы и устранять неполадки. Все эти условия созданы в университете и организованно работают в системе. Эти три параметра очень важны, но есть еще один, в котором заключается успех дистанционного обучения, - подготовка преподавателей к такому формату работы. Людей невозможно подготовить в одночасье, нужно начинать это делать заранее и постепенно. ЮУрГУ усиленно занимается этим последние 10 лет. В рамках корпоративного обучения были созданы специальные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки по работе в портале, по электронному обучению и педагогическому дизайну. Одна из них - программа профессиональной переподготовки "Педагогические технологии в SMART-университете". Ее прошли около 560 преподавателей, что составляет треть всего состава.

Фото: Олег Игошин

В рейтингах ведущих вузов

Задача современного вуза - получать результаты мирового уровня, выполнять инновационные проекты, которые развивают экономику региона. ЮУрГУ стабильно удерживает и улучшает позиции в мировых и национальных рейтингах, входит в 20 ведущих международных и российских рейтингов различного уровня. Самые значительные из них: мировой рейтинг лучших университетов, по версии британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS), THE WUR - это мировой рейтинг университетов, составленный британским рейтинговым агентством Times Higher Education, мировой предметный рейтинг по техническим наукам по версии международного агентства Round University Ranking (RUR Ranking), где ЮУрГУ отмечен по трем позициям, и "Три миссии университета" (Московский международный рейтинг вузов).

Подтверждение всех этих престижных рейтингов - востребованность выпускников вуза на российском и международных рынках труда. Почти две тысячи студентов бакалавриата и магистратуры ЮУрГУ обучаются на программах САЕ "Умная промышленность", в том числе студенты из зарубежья. 20 программ в вузе преподаются на английском языке. На всех направлениях инженерной подготовки в магистратуре обязательно читаются курсы по основам применения суперкомпьютерных технологий для решения инженерных задач.

В прошлом году университет впервые запустил несколько уникальных для вузов страны образовательных магистерских программ, глубоких по содержанию и востребованных в различных отраслях промышленности. Назовем некоторые из них. Это программы по искусственному интеллекту: "Анализ данных и методы искусственного интеллекта", "Технологии интернета вещей", "Цифровая индустрия", "Интеллектуальные информационные системы и технологии в бизнесе"; по химическим технологиям в экологии - "Экологическая безопасность", мехатронике и робототехнике - "Роботизация технологических процессов". Вуз намерен расширять номенклатуру таких программ.

ЮУрГУ сегодня - это десять институтов и высших школ, 28 000 студентов, 2000 иностранных студентов, 250 000 выпускников, 1700 профессоров, доцентов и научных сотрудников, 40 лабораторий и научно-образовательных центров, 70 малых инновационных предприятий. 12 международных лабораторий университета возглавляют ученые с мировым именем. В вузе реализуется 172 программы бакалавриата, 126 программ магистратуры, 25 программ специалитета и 24 направления подготовки аспирантов.

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