Указ главы Республики Коми от 28 мая 2020 года № 53 "О первом этапе снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19"

В целях дальнейшего обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Коми в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" (далее - Указ Главы Республики Коми № 16), на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Республике Коми от 28 мая 2020 г. постановляю:

1. Продлить до 17 июня 2020 года на территории Республики Коми действие введенных Указом Главы Республики Коми № 16 ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях эпидемического распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

2. Перейти с 00.00 часов 29 мая 2020 г. к первому этапу снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее - Первый этап).

3. На Первом этапе снять ограничительные мероприятия в части приостановления деятельности организаций, индивидуальных предпринимателей, разрешив деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей в следующих сферах:

1) торговли непродовольственными товарами (с ограничением площади открываемых объектов торговли непродовольственными товарами - до 400 кв.м площади торгового зала при наличии отдельного наружного (уличного) входа) и предельным количеством лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале (исходя из расчета 1 человек на 4 кв.м);

2) услуг (парикмахерские и салоны красоты, бытовые услуги по ремонту, прачечные, химчистки, бани и сауны).

Организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сферах, указанных в настоящем пункте, обеспечить соблюдение комплекса противоэпидемических мероприятий по перечню, определенному Указом Главы Республики Коми № 16.

4. Возобновить с 29 мая 2020 года межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа на территории Республики Коми.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров и багажа, обеспечить соблюдение комплекса противоэпидемических мероприятий по перечню, определенному Указом Главы Республики Коми № 16, а также проведение в салонах транспортных средств ежедневной уборки с использованием дезинфицирующих средств, применяемых при вирусных инфекциях, с обязательной обработкой контактных поверхностей (поручней, ручек, подлокотников и иных поверхностей).

5. С 29 мая 2020 года Министерству инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, органам местного самоуправления в Республике Коми совместно с юридическими лицам и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по перевозке пассажиров и багажа, организовать функционирование общественного транспорта, позволяющее пассажирам с учетом пассажирооборота соблюдать социальную дистанцию (расстояние между пассажирами не менее 1,5 метра).

6. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.

7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми В.Уйба





Приложение к Указу Главы Республики Коми от 28 мая 2020 г. № 53

Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

1) в пунктах 11 и 16.1 слова "30 мая" заменить словами "17 июня";

2) в пункте 19.1:

слова "30 мая" заменить словами "17 июня";

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) работу объектов, в которых оказываются услуги, указанные в приложении № 1 к настоящему Указу;";

подпункт 4 исключить;

3) в пункте 19.2 слова "1 июня" заменить словами "17 июня";

4) в пункте 20 слова "30 мая" заменить словами "17 июня";

5) пункт 21 исключить;

6) пункт 22 изложить в следующей редакции:

"22. С 1 июня 2020 года предоставление государственных и муниципальных услуг и иных услуг в помещениях органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и центрах по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения осуществлять исключительно при условии обеспечения предварительной записи граждан.

Ресурсоснабжающим организациям рассмотреть возможность организации дистанционного обслуживания граждан по возникающим коммунально-бытовым вопросам, в том числе через "личный кабинет".";

7) приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям;

8) в приложении № 3:

а) в разделе II:

в названии раздела слова "(моечных отделений)" заменить словом ", саун";

в пункте 3 слово ", парильных" исключить;

б) дополнить разделами III и IV следующего содержания:

"III. Дополнительные противоэпидемические мероприятия, необходимые для организации работы торговли, организаций, оказывающих услуги прачечных, организаций химической чистки изделий, ателье (ремонтных мастерских)

1. Ограничение контактов между работниками и посетителями путем организации обслуживания с соблюдением принципов социального дистанцирования:

1.1. Нахождение в торговом зале и у касс посетителей при условии соблюдения расстояния между ними не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки).

1.2. При невозможности соблюдения пункта 1.1 ограничение доступа посетителей.

1.3. При непредвиденном скоплении очереди организация ожидания на улице с расстоянием между людьми не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки).

1.4. Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерыва на отдых: выхода за территорию (при наличии), перемещение внутри магазина.

2. Запрет приема пищи на рабочих местах. Выделение для приема пищи специально отведенной комнаты с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

3. Обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников и посетителей путем использования бактерицидных облучателей-рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей, в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование.

4. Использование работниками средств индивидуальной защиты (медицинских масок одноразовых или многоразовых исходя из смены масок не реже 1 раза в 3 часа; перчаток) и организация контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты.

5. Проведение проветривания помещений каждые 2 часа.

6. Проведение влажной уборки помещений и мест общего пользования (в том числе комнат приема пищи) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

7. После завершения обслуживания каждого клиента на кассе проведение обработки всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. Обеспечение подтверждения проведения дезинфекционных мероприятий, позволяющее оценить объем, качество и своевременность проведенных дезинфекционных мероприятий (фото- и/или видеофиксация).

8. Проведение ежедневной уборки с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму всех помещений с обязательной обработкой контактных поверхностей (поручней, ручек и иных поверхностей).

IV. Дополнительные противоэпидемические мероприятия, необходимые для организации работы организациям, оказывающим парикмахерские услуги, и салонам красоты

1. Ограничить контакты между работниками и посетителями:

1.1. Организация обслуживания по предварительной записи с соблюдением временного интервала не менее 20 минут между посетителями для исключения контакта между ними.

1.2. Исключение ожидания обслуживания посетителями внутри салона красоты или парикмахерской; при непредвиденном скоплении очереди организация ожидания на улице с соблюдением принципа социального дистанцирования (1,5 метра).

1.3. Оказание услуг каждому посетителю осуществлять на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга.

1.4. Организация посменной работы сотрудников.

1.5. Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерыва на отдых: выхода за территорию организации, перемещение внутри салона или парикмахерской.

2. Запрет приема пищи на рабочих местах, а также исключение для посетителей чая, кофе и иных напитков. Выделение для приема пищи специально отведенной комнаты с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

3. Обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников и посетителей путем использования бактерицидных облучателей-рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей, в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование.

4. Использование работниками средств индивидуальной защиты IV типа: пижамы, медицинского халата, шапочки, маски (одноразовой или многоразовой) со сменой каждые 3 часа или респиратора фильтрующего, перчаток, носков, тапочек или туфель.

5. Обеспечение ежедневной (после окончания работы) стирки по договору со специализированной организацией или непосредственно в салоне красоты или парикмахерской (при наличии соответствующих условий).

6. Проветривание помещений каждые 2 часа или после каждого посетителя.

7. Проведение влажной уборки помещений и мест общего пользования (в том числе комнат приема пищи, отдыха) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

8. После завершения обслуживания каждого клиента проведение обработки всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, подлокотников и иных поверхностей) с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. Проведение дезинфекции используемого инструмента после каждого клиента по вирусному режиму. Обеспечение подтверждения проведения дезинфекционных мероприятий, позволяющее оценить объем, качество и своевременность проведенных дезинфекционных мероприятий (фото- и/или видеофиксация).

9. Проведение ежедневной уборки с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму всех помещений с обязательной обработкой контактных поверхностей (поручней, ручек, подлокотников и иных поверхностей).".







