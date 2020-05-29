Косачев: Сенат Франции выступает за возобновление договора о ВС в Европе

Французские парламентарии предлагают начать переговоры по восстановлению контроля над обычными вооружениями в Европе. Об этом сообщил в пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в ходе обсуждения совместного доклада о состоянии российско-французских отношений, который готовят сенаторы двух стран​​​.

"В документе содержится призыв французских коллег незамедлительно начать переговоры о восстановлении режима контроля над обычными вооружениями в Европе", - цитирует Косачева РИА Новости.

Он напомнил, что Договор об обычных Вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был ратифицирован Россией и еще тремя государствами, но ни одна страна-член НАТО так и не провела его через парламент.

Французские сенаторы предлагают возобновить международные переговоры по соглашениям в сфере безопасности, Москва и Париж, по их мнению, "могут стать движущей силой" в дискуссии о контроле над вооружениями.

Кроме того, в сенате Франции также считают важной активизировать сотрудничество оборонных ведомств двух стран, в том числе - в сфере кибербезопасности. В докладе отмечается и деструктивная роль санкций.

"По Украине фиксируется важность исполнения Минских соглашений, а также дополнение "нормандского формата" парламентским измерениям", - добавил Константин Косачев.

Обсуждение доклада носило предварительный характер. Российские сенаторы намерены вернуться к нему в расширенном составе - с участием экспертов, когда позволит эпидемиологическая ситуация. Глава международного комитета СФ надеется, что презентация доклада пройдет до конца весенней сессии верхней палаты, то есть до 24 июля.