Косачев: Сенат Франции выступает за возобновление договора о ВС в Европе

"В документе содержится призыв французских коллег незамедлительно начать переговоры о восстановлении режима контроля над обычными вооружениями в Европе", - цитирует Косачева РИА Новости.
Он напомнил, что Договор об обычных Вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был ратифицирован Россией и еще тремя государствами, но ни одна страна-член НАТО так и не провела его через парламент.
Французские сенаторы предлагают возобновить международные переговоры по соглашениям в сфере безопасности, Москва и Париж, по их мнению, "могут стать движущей силой" в дискуссии о контроле над вооружениями.
Кроме того, в сенате Франции также считают важной активизировать сотрудничество оборонных ведомств двух стран, в том числе - в сфере кибербезопасности. В докладе отмечается и деструктивная роль санкций.
"По Украине фиксируется важность исполнения Минских соглашений, а также дополнение "нормандского формата" парламентским измерениям", - добавил Константин Косачев.
Обсуждение доклада носило предварительный характер. Российские сенаторы намерены вернуться к нему в расширенном составе - с участием экспертов, когда позволит эпидемиологическая ситуация. Глава международного комитета СФ надеется, что презентация доклада пройдет до конца весенней сессии верхней палаты, то есть до 24 июля.