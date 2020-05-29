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29 мая 2020 г.

Постановление губернатора Костромской области от 29 мая 2020 года № 92 "О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 04.04.2020 № 43"

В соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 28 мая 2020 года № 29, в связи с введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 43 "Об особом порядке передвижения лиц и транспортных средств в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 17.04.2020 № 62, от 29.04.2020 № 75, от 21.05.2020 № 89) следующие изменения:

1) абзац первый пункта 5.1 изложить в следующей редакции:

"5.1. Граждане, прибывающие на территорию Костромской области любым видом транспорта, местом жительства которых является другой субъект Российской Федерации, обязаны:".

2) дополнить пунктом 5.1.1 следующего содержания:

"5.1.1. Обязанность иметь при себе документы, указанные в пункте 5.1 настоящего постановления, не распространяется на граждан:

1) въезд которых в Костромскую область обусловлен:

исполнением ими трудовых (служебных) обязанностей в организациях, расположенных на территории Костромской области, деятельность которых не приостановлена;

исполнением обязательств, основанных на трудовых или иных договорах в интересах физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Костромской области;

иной служебной необходимостью;

2) прибывающих в Костромскую область специальным автотранспортом (автомобили скорой медицинской помощи, пожарные машины, машины полиции и другие);

3) следующих транзитом через территорию Костромской области.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2020 года.

Губернатор области С.Ситников



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