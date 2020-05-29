Крейсер-неудачник: как советские летчики отбомбились по гордости рейха

Крейсер "Дойчланд", построенный для рейдерских операций, стал одним из главных неудачников немецкого флота. Первая же атака двух советских самолетов 29 мая 1937 года положила начало череде неудачных сражений, закончившейся взрывом "карманного линкора" в водах Балтики в конце Второй мировой.

Тяжелый крейсер "Дойчланд" стал первым крупным военным кораблем, заложенным в Германии после разгрома в Первой мировой войне. Он был спущен на воду в мае 1931 года и в довоенное время использовался для заграничных визитов и демонстрации флага, по сути являясь гордостью Третьего Рейха.

Водоизмещение "Дойчланда" превышало 10 тысяч тонн. Крейсер имел внушительную по тем временам броню, однако качество ее было довольно низким. Производители предпочли не укреплять по максимуму ключевые элементы корабля, а растянули ее по всей длине. Это факт, в том числе, сказался на дальнейшей судьбе броненосного корабля..

Примечательна история с названием крейсера. Звучное имя "Дойчланд" ("Германия") по решению Гитлера в 1940 году было изменено на "Лютцов" в честь прусского военачальника, прославившегося во времена Освободительной войны 1813 года. Фюрер опасался отрицательного пропагандистского эффекта в том случае, если корабль "Дойчланд" будет потоплен. Впрочем, свой первый позор "карманный линкор" пережил именно с этим именем.

29 мая 1937 "Дойчланд" мирно стоял на якоре возле острова Ибица. В то время крейсер занимался патрулированием вокруг берегов Испании, формально его задачей было недопущение масштабного кровопролития в море из-за конфликта республиканцев и франкистов. Хотя на деле Германия поддерживала Франко.

На заходе дня со стороны низкого вечернего солнца на атаку зашли два самолета СБ-2, принадлежащие республиканской авиации. Из политических соображений в сводках летчики прошли как испанцы, хотя за штурвалами были советские граждане. В частности, за одним из них был старший лейтенант Николай Остряков, впоследствии генерал-майор авиации и Герой Советского Союза. В Испании он был добровольцем.

Атака была отвлекающим маневром операции по сопровождению транспортного судна, везущего оружие в Картахену. Впрочем, есть и другая версия: якобы с линкора самолеты были предварительно обстреляны, что повлекло ответную атаку.

Первая авиационная бомба ФАБ-100, сброшенная на "Дойчланд", попала в 150-мм артиллерийскую установку на и подожгла стоявший на палубе заправленный самолет. Вторая угодила в броневую палубу по левому борту, взорвав другие снаряды. На крейсере начался пожар. В результате атаки погибли свыше 30 членов экипажа, ранения получили более 70 человек (по другим сведениям, свыше сотни матросов).

"Дойчланд"-"Лютцов" войну не пережил. В апреле 1940 года был подбит сначала 150-мм снарядами, а затем торпедой. В 1941 году при попытке прорваться в Атлантику получил торпеду с британского самолета. Тяжелые повреждения при налете британских ВВС он получил в апреле 1945 года в Балтийских водах. Тогда крейсер фактически сел на грунт, но вел огонь по мере возможности из носовой 280-мм башни и 150-мм орудий. 4 мая 1945 года экипаж взорвал "Лютцов" из-за приближения советских войск. Восстановление крейсера было признано нецелесообразным, два года спустя его окончательно потопили в ходе учений.