ЛДПР предлагает не платить пособия нерадивым родителям

Если отец или мать не участвуют в жизни ребенка, то и пособие такой родитель не должен получать. Поправки на эту тему подготовили в ЛДПР, сообщил депутат Госдумы Виталий Пашин.

Изменения предлагаются в федеральный закон "О государственных пособиях граждан, имеющих детей". О подготовке законопроекта представитель фракции рассказал в соцсетях, пояснив, что предлагается запретить получать пособие родителю, который не проживает с ребенком и не осуществляет уход за ним.

- Нередки случаи, когда отдельно проживающий супруг, не состоявший в официальном разводе и не занимающийся уходом за ребенком, самостоятельно подает заявление через электронный сервис о выплате пособия на ребенка, - сообщил он.

Депутаты предлагают ограничить таких родителей в правах на пособие. По их данным, подобные случаи участились. Большое количество обращений поступает в приемные народных избранников по данному вопросу.

Схожие обращения приходят и по поводу оформления разовой помощи в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, рассказал Паншин. Проблемы бывают, когда ребенка воспитывает мать, а отец не помогает в уходе и живет отдельно, но успел раньше подать заявление на получение через Госуслуги.

В ЛДПР в связи с этим предлагают давать такие выплаты только супругу, на чьих плечах лежит непосредственный уход за ребенком. Депутаты подготовили по этому поводу обращение в кабмин. "Вполне возможно, что предлагаемые нами ограничения в федеральное законодательство будут применимы и для этой выплаты", - отметил Паншин.

Еще одна смежная инициатива: в своих поправках инициаторы предлагают разрешить выплачивать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет близким родственникам.