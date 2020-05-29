Постановление правительства Ленинградской области от 29 мая 2020 года № 346 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 19 мая 2020 года № 313 "О работе общественных кладбищ Ленинградской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Новости

Против гревших еду на Вечном огне вандалов возбуждено дело 23:10
Трамп пригрозил китайским чиновникам санкциями из-за Гонконга 23:00
В Дзержинске из-за распродажи досрочно закрыли гипермаркет 22:51
В Индии дикие обезьяны похитили пробирки с COVID-19 22:44
Трамп: США прекращают все отношения с ВОЗ 22:30
Стали известны детали стрельбы в Солнцево 22:16
Стала известна дата презентации новой PlayStation 22:06
Чемпионат мира по скалолазанию перенесли на 2021 год 22:06
Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера 21:57
Аэропорт Краснодара с 1 июня возобновит круглосуточный режим работы 21:49
В США арестовали предполагаемого виновника столкновений в Миннеаполисе 21:41
Голикова пояснила, почему нет точных данных о смертности от COVID-19 21:18
Зеленского не пригласили на парад Победы в России 20:57
Дмитрий Песков отпустил бороду за время карантина 20:36
Аршавин рассказал о сорвавшихся переходах в "Спартак" и "Барселону" 20:35
Широков оскорбил бывшего тренера "Спартака" Якина 20:23
Солнце проснулось после мощнейшей за последние годы вспышки 20:10
В Крыму с 1 июня кафе и рестораны откроют летние площадки 19:50
В Бурятии до конца июня продлили режим ограничительных мер 19:44
Санатории Крыма с 15 июня откроют для внутрирегионального туризма 19:36
На поддержку находящихся за границей россиян выделено 600 млн 19:17
В Ингушетии режим самоизоляции продлили до 7 июня 19:06
В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений 19:00
В Северодвинске вводится обязательный масочный режим 18:56
Под Саратовом рабочие нанесли разметку на грунтовую дорогу 18:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
29 мая 2020 г.

Постановление правительства Ленинградской области от 29 мая 2020 года № 346 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 19 мая 2020 года № 313 "О работе общественных кладбищ Ленинградской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 19 мая 2020 года № 313 "О работе общественных кладбищ Ленинградской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Запретить посещение территорий общественных кладбищ, расположенных на территориях муниципальных районов Ленинградской области, отнесенных приложением 2 к постановлению Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области" к зоне 1, за исключением индивидуальных, семейных посещений, осуществления погребения усопших как обрядовых действий по захоронению тела (останков) человека после его смерти в присутствии супруга (супруги), близких родственников, либо законного представителя умершего, либо иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, а также проведения работ по содержанию кладбищ с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований по поддержанию мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

пункты 1.1 и 2 признать утратившими силу.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Ленинградской области от 26 мая 2020 года № 336 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 19 мая 2020 года № 313 "О работе общественных кладбищ Ленинградской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией