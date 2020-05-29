Постановление правительства Ленинградской области от 29 мая 2020 года № 346 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 19 мая 2020 года № 313 "О работе общественных кладбищ Ленинградской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 19 мая 2020 года № 313 "О работе общественных кладбищ Ленинградской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Запретить посещение территорий общественных кладбищ, расположенных на территориях муниципальных районов Ленинградской области, отнесенных приложением 2 к постановлению Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области" к зоне 1, за исключением индивидуальных, семейных посещений, осуществления погребения усопших как обрядовых действий по захоронению тела (останков) человека после его смерти в присутствии супруга (супруги), близких родственников, либо законного представителя умершего, либо иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, а также проведения работ по содержанию кладбищ с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований по поддержанию мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

пункты 1.1 и 2 признать утратившими силу.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Ленинградской области от 26 мая 2020 года № 336 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 19 мая 2020 года № 313 "О работе общественных кладбищ Ленинградской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко







