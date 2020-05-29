Бирюков: Ситуация с оплатой ЖКУ в Москве стабилизировалась

Ситуация с оплатой жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в столице стабилизировалась. Об этом сообщил заммэра Москвы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.

По его словам, в апреле наблюдалось снижение платежной дисциплины по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, однако в мае ситуация стабилизировалась.

При этом он подчеркнул, что организации, финансируемые из городского и федерального бюджетов, производят оплату за ЖКУ в полном объеме.

Заммэра напомнил, что из-за ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции, до 1 января 2021 года введен запрет на отключение коммунальных услуг за долги. Также в этот период должникам не будут начислять пени и штрафы за несвоевременную или внесенную не в полном объеме плату за газ, воду, тепло, электричество и содержание жилого помещения.

Петр Бирюков сообщил, что ситуация с оплатой ЖКУ находится под контролем. "Жители своевременно получают платежные документы, наши специалисты всегда готовы онлайн или по телефону проконсультировать, как правильно внести оплату за жилищно-коммунальные услуги, в том числе и дистанционно", - заключил заммэра.

Напомним, что в случае аварии в доме, составление заявки на вызов мастера и по другим вопросам, связанным с ЖКХ услугами, обращаться нужно в единый центр ЖКХ города по телефону: 8(495)539-53-53.