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29.05.2020 10:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Более 21 тысячи москвичей стали волонтерами за время самоизоляции

Текст: Дмитрий Туманский

Более 21 тысячи человек зарегистрировались на портале мывместе.мосволонтер.рф за два месяца, чтобы стать добровольными помощниками. Они помогают пожилым москвичам, многодетным семьям и всем, кому в условиях самоизоляции понадобилось особое внимание.

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Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина. По ее словам, в волонтерский корпус всероссийской акции "Мы вместе" входят девять добровольческих штабов и четыре колл-центра. Нуждающиеся в помощи москвичи с помощью телефона +7 (800) 200-34-11 могут попросить, чтобы им доставили продукты, лекарства, корм для животных и другие необходимые товары.

"Оставить заявку может любой, кому нужна поддержка волонтеров. За прошедшие два месяца добровольцы помогли 28 тысячам москвичей. А количество обработанных звонков за это время превышает 137 тысяч", - рассказала Сергунина.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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