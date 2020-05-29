Более 21 тысячи москвичей стали волонтерами за время самоизоляции

Более 21 тысячи человек зарегистрировались на портале мывместе.мосволонтер.рф за два месяца, чтобы стать добровольными помощниками. Они помогают пожилым москвичам, многодетным семьям и всем, кому в условиях самоизоляции понадобилось особое внимание.

Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина. По ее словам, в волонтерский корпус всероссийской акции "Мы вместе" входят девять добровольческих штабов и четыре колл-центра. Нуждающиеся в помощи москвичи с помощью телефона +7 (800) 200-34-11 могут попросить, чтобы им доставили продукты, лекарства, корм для животных и другие необходимые товары.

"Оставить заявку может любой, кому нужна поддержка волонтеров. За прошедшие два месяца добровольцы помогли 28 тысячам москвичей. А количество обработанных звонков за это время превышает 137 тысяч", - рассказала Сергунина.