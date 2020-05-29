Бригады ГУП "Мосводосток" переведены в усиленный режим работы из-за непогоды

​В связи с выпадением обильных и сверхнормативных осадков ГУП "Мосводосток" привлекло к дежурству 250 бригад и более 200 единиц техники, в том числе специализированной, для предупреждения появления временных скоплений воды на проезжей части, дворовых территориях, остановках общественного транспорта и оперативного принятия мер в случае их образования, - сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы.

ГУП "Мосводосток" обеспечивает эффективную работу ливневой канализации и ведет мониторинг технического состояния участков трубопровода по всей территории города.

Городская система водоотведения находится в надлежащем техническом состоянии. В настоящее время бригады ГУП "Мосводосток" работают в штатном режиме, оперативно отрабатывая все обращения и заявки жителей, подчеркнули в Комплексе городского хозяйства Москвы.

Центральная диспетчерская служба ГУП "Мосводосток" круглосуточно принимает сообщения об обнаружении скоплений воды и заявки на вызов бригады по телефону: 8 (495) 657-87-03.