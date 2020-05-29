Московский центр "Патриот.Спорт" организует акцию ко Дню защиты детей

Центр "Патриот.Спорт" совместно с московским отделением "ЮНАРМИИ" проведет серию дистанционных мероприятий для детей. Об этом сообщает пресс-служба департамента образования и науки столицы.

По данным департамента, для ребят пройдут интерактивные игры, занятия по танцам и творческие мастер-классы "Танцуй с улыбкой". Марафон продолжится на открытых площадках Москвы после выхода из режима самоизоляции.

Запланированы занятия по основам журналистики, в частности, участникам нужно будет взять интервью. Юнармейцы спросят родителей об их детстве и пообщаются с младшими братьями и сестрами на любые темы. Видеозаписи разговоров нужно выложить в социальных сетях с хештегами #Моймладшийбрат, #Моямладшаясестра и #"Когдапапамамабылималенькими. Также пройдет конкурс короткого рассказа на тему: "Мой первый день выхода из изоляции", прислать его нужно до 1 июня.

"Сегодня в этом движении насчитывается более 19 тысяч воспитанников. Ребята занимаются начальной военной допризывной подготовкой, учатся быть настоящими патриотами своей страны. Мы помогаем юнармейцам отметить Международный день защиты детей в режиме онлайн", - рассказал директор Центра Матвей Говорущенко.

В рамках "Хобби-марафона" ребятам нужно будет рассказать о своих увлечениях. Юнармейцам предлагается опубликовать в любой социальной сети короткий - не более 70 секунд - видеоролик или написать рассказ с хештегом #хоббимояюнармия.

Кроме того, "ЮНАРМИЯ" объявила конкурс на лучшую идею талисмана для московского отделения. Принять участие могут воспитанники от 8 до 18 лет, координаторы отрядов и педагоги.

Подать заявку на участие в акциях можно по электронной почте: unarmia-moskva-press@yandex.ru.