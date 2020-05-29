Москвичи узнают свой COVID-статус онлайн

Жители Москвы смогут узнать результаты анализа на антитела к коронавирусу в онлайне через три дня. Об этом в эфире "России 24" заявила заместитель мэра Анастасия Ракова.

"Этот метод тестирования сейчас активно применяется, - уточнила вице-мэр. - Мы сделали так, чтобы наши лаборанты могли максимально быстро обработать большой поток информации". Результаты будут доступны в электронной медицинской карте.

Напомним, речь идет об иммуноферментном анализе венозной крови. По нему можно узнать, есть ли у человека иммунитет к коронавирусу. Ученые изучают, насколько стойким он может оказаться.