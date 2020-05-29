Пять стационаров в Москве вернутся к плановому приему больных

Пять московских стационаров, ранее перепрофилированных для госпитализации пациентов с коронавирусом, вернутся к плановому приему больных. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что такое решение было принято вчера. Стационары вернутся к обычной работе, будут принимать плановых и экстренных пациентов, их суммарная мощность составляет три тысячи коек.

"Более того, мы обратились к нашим федеральным коллегам с предложением ряду их больниц также вернуться в нормальную жизнь", - добавила Ракова в эфире Первого канала.

Ранее сообщалось, что к плановой работе в Москве вернутся челюстной-лицевой госпиталь для ветеранов войн, а также городские клинические больницы имени Е.О. Мухина, Д.Д. Плетнева, В.П. Демихова и больница № 31.