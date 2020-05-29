Подготовка к параду 24 июня пройдет с соблюдением мер безопасности

Военнослужащие парадных расчетов на Красной площади перед началом военного парада, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Министерство обороны России начало подготовку к параду Победы, который состоится 24 июня. Для парадных расчетов разработан ряд мер безопасности по недопущению распространения коронавируса.

- Им выделят для проживания отдельные изолированные помещения, чтобы исключить контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением, - сообщил газете "Красная Звезда" главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков.

Военные медики и военнослужащие радиационной, химической и биологической защиты продезинфицируют казармы и более 4,5 тысяч единиц техники.

Перед началом тренировок каждый солдат и офицер дополнительно сдаст тест на коронавирус. Отработка строевого шага будет проводиться в перчатках и масках.

Тренировки начнутся 8 июня в подмосковном Алабино. 17 и 18 июня запланированы ночные репетиции в Москве, а 20 июня состоится генеральная репетиция парада.

Впервые по Красной площади пройдут 23 образца новой и модернизированной техники, в том числе танки Т-90М и Т-80БВМ, боевая машина пехоты БМП-2 с боевым отделением "Бережок".

Напомним, что военные парады в честь 75-летия Победы состоятся в 28 городах страны. В них примут участие свыше 177 тысяч военнослужащих.