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29.05.2020,  
09:54
Текст:  Антон Валагин

Состав парада Победы изменится

Ракетный комплекс "Ярс" на Красной площади во время военного парада, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Ракетный комплекс "Ярс" на Красной площади во время военного парада, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Ракетный комплекс "Ярс" на Красной площади во время военного парада, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Состав парадных расчетов для торжественного шествия по Красной площади 24 июня изменится, сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

Фото: Минобороны РФ
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- Кто-то из тех, кто тренировался зимой и весной, уже уволился в запас или уволится в ближайшие дни, отслужив по призыву. Курсанты выпускного курса получили первое офицерское звание и убыли к новым местам службы. Им потребовалось найти замену, поэтому часть личного состава, которому будет доверено пройти торжественным маршем по Красной площади 24 июня, начнет подготовку только сейчас. Для новых участников парада это станет определенным испытанием и позаниматься им предстоит побольше, - рассказал главком в интервью "Красной звезде". Новичкам поможет "очень высокий моральный настрой", добавил он.

Состав механизированной колонны и воздушной части парада остается неизменным. Над Москвой пройдут 75 воздушных судов - по количеству лет, прошедших со дня Победы над фашистской Германией.

Тренировки парадных расчетов с соблюдением всех мер безопасности начнутся 8 июня на подмосковном полигоне Алабино. 17 и 18 числа на Красной площадки пройдут ночные репетиции, а 20-го - генеральная.

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