В мэрии Москвы назвали ограничения при прогулках

"Увы, пользоваться городской инфраструктурой пока нельзя, - отметила глава социального блока столичного правительства. - Любые соприкосновения с поверхностью неограниченного круга людей - это риски заражения". Как уточнила Ракова, речь идет о скамейках, беседках, ротондах, детских и тренажерных площадках.

Напомним, что прогулки и занятия спортом на воздухе в Москве станут возможны с 1 июня. При этом обязателен масочный режим.