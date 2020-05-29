В мэрии Москвы назвали ограничения при прогулках

Во время прогулок москвичам пока нельзя будет пользоваться скамейками и детскими площадками. На этом в интервью "России 24" акцентировала внимание заместитель мэра Анастасия Ракова.
"Увы, пользоваться городской инфраструктурой пока нельзя, - отметила глава социального блока столичного правительства. - Любые соприкосновения с поверхностью неограниченного круга людей - это риски заражения". Как уточнила Ракова, речь идет о скамейках, беседках, ротондах, детских и тренажерных площадках.
Напомним, что прогулки и занятия спортом на воздухе в Москве станут возможны с 1 июня. При этом обязателен масочный режим.