В Москве введут новые правила выгула собак

Москвичи с 1 июня смогут выгуливать собак в радиусе двух километров от дома. Ранее, напомним, радиус был ограничен 100 метрами. Об этом рассказал РИА Новости глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Он напомнил, что с 1 июня москвичам будут разрешены прогулки и занятия спортом на улице. Откроются парки и некоторые другие общественные пространства. При этом гулять можно будет по графику - посмотреть расписание для своего дома москвичи могут на сайте столичной мэрии.

Прогулки рекомендованы на расстоянии не более двух километров от дома.