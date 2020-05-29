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29.05.2020 17:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве введут новые правила выгула собак

Текст: Александр Мелешенко
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Москвичи с 1 июня смогут выгуливать собак в радиусе двух километров от дома. Ранее, напомним, радиус был ограничен 100 метрами. Об этом рассказал РИА Новости глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Он напомнил, что с 1 июня москвичам будут разрешены прогулки и занятия спортом на улице. Откроются парки и некоторые другие общественные пространства. При этом гулять можно будет по графику - посмотреть расписание для своего дома москвичи могут на сайте столичной мэрии.

Прогулки рекомендованы на расстоянии не более двух километров от дома.

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