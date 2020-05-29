За сутки в Москве выпадет месячная норма осадков

Пятница, 29 мая, может стать самым дождливым днем с начала года в Москве и области. Местами выпадет до месячной нормы осадков, которая для последнего месяца весны составляет 51 мм.

Подробности сообщила главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. По данным метеоролога, в три часа ночи слабый дождь начался на юге Подмосковья. Постепенно обширный южный циклон начнет оказывать влияние на погоду всего столичного региона.

Утром ожидается сильный дождь, но без ветра и града. "К 9:00 выпадет 10 мм осадков, а дальше мы ожидаем резкое ухудшения ситуации, - рассказывает Позднякова. - Ветер усилится до 17 м/с, возможна гроза, не исключен град. Отмечу, что в последние пять-шесть лет в столичном регионе на май приходится самый большой в году градобой. Это очень неблагоприятный фактор, ведь он бьет по посадкам, что сказывается на урожае".

По данным метеоролога, ливни с грозами будут не во всех районах. Продлится непогода примерно до девяти вечера. За 12 часов на территории Новой Москвы, на юге города и в области может выпасть месячная норма осадков. А вот на севере и северо-востоке осадков ожидается меньше: 60-80 процентов от месячной нормы.

"В ночь на субботу местами еще возможны небольшие дожди, но они будут несущественные, циклон уйдет дальше, на северо-запад, - рассказывает метеоролог. - По нашим прогнозам, 29 мая станет самым дождливым днем в Москве с начала года. Но не исключено, что будет побит рекорд 2015 года, когда выпало 26,1 мм осадков. Ведь по прогнозу сегодня в районе нашей опорной метеостанции выпадет 30-40 мм осадков".

Добавим, что температура воздуха в пятницу будет 17-20 градусов тепла. При этом в субботу днем дождей не обещают, а вот воздух под воздействием солнца прогреется до +23...+25 градусов. Во второй выходной день вновь похолодает до +17.

Как ранее писала "Российская газета", комплекс городского хозяйства столицы переведен в режим повышенной готовности, чтобы оперативно справиться с последствиями разбушевавшейся природы. А спасатели предупреждают о том, что лучше в этот день не покидать дом, не парковать машины под деревьями или рекламными щитами, а самим горожанам не прятаться от дождя под деревьями.