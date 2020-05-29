Власти Москвы о прогулках по графику: Надо потерпеть две недели

Предложенный москвичам график прогулок может показаться странным, однако сейчас горожанам нужно проявить терпение. Об этом в эфире "России 24" заявила заместитель мэра Анастасия Ракова.

"Нам вместе ни в коем случае нельзя допустить ухудшения эпидемиологической обстановки", - сказала вице-мэр. В течение двух недель, пока будет действовать режим "прогулок по графику", власти будут отслеживать заболеваемость COVID-19.

"И если мы не увидим роста заболеваемости, можно будет принимать последующие меры по ослаблению режима", - заявила Ракова.