На Дальний Восток поступила крупная партия защитных костюмов для медиков

В регионы Дальнего Востока поступило 58 тысяч комплектов защитных костюмов для медицинских работников, которые работают с пациентами с выявленной коронавирусной инфекцией. Еще такая же партия прибудет в ДФО в первых числах июня.

Необходимые средства поставил Фонд развития Дальнего Востока и Арктики в рамках специальной программы помощи дальневосточным регионам, которая работает по поручению полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева и при содействии Минвостокразвития РФ.

Поступившую партию медицинской одежды распределят по субъектам с учетом эпидемиологических оперативных данных. Больше всего достанется Якутии - 27, 8 тысяч и Бурятии - 21, 4 тысяч защитных комбинезонов, сообщает пресс-служба правительства ЕАО.

"Закупка медицинских средств и оборудования осуществляется ФРДВ за счет внебюджетных средств благодаря активно позиции ряд компаний. Это дополнительные меры содействия Дальнему Востоку к помощи со стороны федерального правительства", - отметил вице-премьер Юрий Трутнев.