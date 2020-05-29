Новости

На Дальний Восток поступила крупная партия защитных костюмов для медиков 05:57
СМИ: Лекарства от ОРВИ за год подорожали на 7,6 процента 05:55
В параде Победы во Владивостоке задействуют 21 самолет и вертолет 05:43
За сутки в Москве выпадет месячная норма осадков 04:58
В Якутске заведено дело о вспышке COVID-19 в пансионате для пожилых 04:38
На Сахалине названа дата начала судебных слушаний по делу Хорошавина 04:18
В Хабаровском крае из-за хлопка газа пострадал один человек 04:10
В Приморье таксист сломал руку медработнику 04:02
"Аэрофлот" объявил о введении антикоронавирусных мер для пассажиров 03:59
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на 6,5 километров 03:57
В ООН назвали страну с самой высокой смертностью от COVID-19 03:40
Застрявшие в Мексике россияне обратились за помощью к дипломатам 02:57
В "Роскосмосе" рассмотрят предложение НАСА о совместной работе 02:29
Бутылку старейшего коньяка продали за 144 тысячи долларов 02:02
Для разгона протестующих в штате Миннесота привлекли нацгвардию США 01:46
В Москве за нарушение самозоляции оштрафованы загоравшие на крыше 00:55
Трамп готов стать посредником в конфликте между КНР и Индией 00:25
Власти Москвы рассказали, когда откроются кафе и рестораны 00:05
Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей в США 00:01
"Яндекс.Карты" покажут график прогулок для москвичей 28.05.2020
Трубоукладчик "Академик Черский" вернулся в немецкий порт Мукран 28.05.2020
В Подмосковье открываются химчистки, небольшие магазины и библиотеки 28.05.2020
Жителям Подмосковья старше 65 лет разрешили выходить на прогулки 28.05.2020
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом 28.05.2020
Принц Гарри и Меган Маркл попросили денег у принца Чарльза 28.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
29.05.2020 05:57
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Дальний Восток поступила крупная партия защитных костюмов для медиков

Текст: Александр Ярошенко

В регионы Дальнего Востока поступило 58 тысяч комплектов защитных костюмов для медицинских работников, которые работают с пациентами с выявленной коронавирусной инфекцией. Еще такая же партия прибудет в ДФО в первых числах июня.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
"Аэрофлот" объявил о введении антикоронавирусных мер для пассажиров

Необходимые средства поставил Фонд развития Дальнего Востока и Арктики в рамках специальной программы помощи дальневосточным регионам, которая работает по поручению полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева и при содействии Минвостокразвития РФ.

Поступившую партию медицинской одежды распределят по субъектам с учетом эпидемиологических оперативных данных. Больше всего достанется Якутии - 27, 8 тысяч и Бурятии - 21, 4 тысяч защитных комбинезонов, сообщает пресс-служба правительства ЕАО.

"Закупка медицинских средств и оборудования осуществляется ФРДВ за счет внебюджетных средств благодаря активно позиции ряд компаний. Это дополнительные меры содействия Дальнему Востоку к помощи со стороны федерального правительства", - отметил вице-премьер Юрий Трутнев.

Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Для разгона протестующих в штате Миннесота привлекли нацгвардию США
В ООН назвали страну с самой высокой смертностью от COVID-19
Власти Москвы рассказали, когда откроются кафе и рестораны
Столичные магазины будут регулировать количество покупателей
Роспотребнадзор и Минкульт подготовили рекомендации для кинотеатров
Парад Победы пройдет 24 июня
Как будет внедряться дистанционное электронное голосование