У сотрудника больницы Южно-Сахалинска выявили COVID-19

У медработника южно-сахалинской больницы диагностировали коронавирус. В связи с этим в учреждении проводят эпидемиологическое расследование.

"Он находился на больничном, первый анализ на коронавирус показал отрицательный результат. Имеются основания полагать, что у сотрудника горбольницы были контакты с зараженным, прибывшим на Сахалин с материка", - сообщает пресс-служба правительства области.

При этом отмечается, что с коллегами он не контактировал.

В медучреждениях региона анализы на COVID-19 берут у работников еженедельно. Сегодня были проведены дополнительные тестирования - заболевание ни у кого не выявили.

Всего в Сахалинской области коронавирус диагностирован 95 людям, 50 из которых уже выздоровели. Всего в России COVID-19 подтвержден у 379051 человека, вылечились 150993, скончались 4142 пациента.