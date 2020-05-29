В Приморье таксист сломал руку медработнику

В Находке полицейские задержали таксиста, подозреваемого в нападении на медработника, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Приморскому краю.

Стычка двух мужчин произошла на парковке для медицинского персонала одной из больниц. Приехавший на работу 49-летний житель Находки хотел оставить там машину, но въезд ему перегородило такси. Мужчина попросил водителя машины освободить дорогу, но тот не реагировал. Тогда он подошел к таксисту, но тот достал домкрат и ударил им оппонента, сломав ему руку.

Полицейские задержали 61-летнего таксиста. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.