В Перми разработали технологию очистки от отходов нефтепереработки

Восстановить микрофлору почвы за три месяца вместо трех-пяти лет предлагают ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета. Ими разработан комплексный биопрепарат, который позволит эффективно и безопасно утилизировать токсичные отходы нефтепереработки.

- Наша разработка поможет очистить почву от органических загрязнителей - например, от эфиров жирных кислот и жидких продуктов нефтепереработки. Биопрепарат поможет восстановить микрофлору в рекордные сроки - всего за три месяца. В его состав вошли вода, соли, микроорганизмы рода Pseudomonas, эфиры жирных кислот и отходы сельского хозяйства, - пояснил один из разработчиков новой технологии Михаил Самойлов.

Главную роль в биопрепарате выполняют микроорганизмы: они активно разрушают загрязнения почвы. Нетоксичные и безопасные эфиры жирных кислот в препарате становятся "запасом питания" для микробов на первое время, а соли - чаще всего хлорид и гидрофосфат натрия, хлорид аммония - обеспечивают полезные бактерии необходимыми элементами: фосфором, азотом, хлором и натрием.

Новый препарат хорошо себя показал в исследованиях по биодеградации на модельных почвенных средах. В настоящее время он проходит дополнительные испытания.