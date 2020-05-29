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29.05.2020 10:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Перми разработали технологию очистки от отходов нефтепереработки

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Восстановить микрофлору почвы за три месяца вместо трех-пяти лет предлагают ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета. Ими разработан комплексный биопрепарат, который позволит эффективно и безопасно утилизировать токсичные отходы нефтепереработки.

Фото: Виктор Драчев/ТАСС
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- Наша разработка поможет очистить почву от органических загрязнителей - например, от эфиров жирных кислот и жидких продуктов нефтепереработки. Биопрепарат поможет восстановить микрофлору в рекордные сроки - всего за три месяца. В его состав вошли вода, соли, микроорганизмы рода Pseudomonas, эфиры жирных кислот и отходы сельского хозяйства, - пояснил один из разработчиков новой технологии Михаил Самойлов.

Главную роль в биопрепарате выполняют микроорганизмы: они активно разрушают загрязнения почвы. Нетоксичные и безопасные эфиры жирных кислот в препарате становятся "запасом питания" для микробов на первое время, а соли - чаще всего хлорид и гидрофосфат натрия, хлорид аммония - обеспечивают полезные бактерии необходимыми элементами: фосфором, азотом, хлором и натрием.

Новый препарат хорошо себя показал в исследованиях по биодеградации на модельных почвенных средах. В настоящее время он проходит дополнительные испытания.

Общество Наука Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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