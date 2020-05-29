Действующий в Томской области режим самоизоляции продлен до 15 июня. Такое решение принял глава региона Сергей Жвачкин, возглавляющий оперштаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

В обращении к жителям области губернатор отметил, что благодаря вовремя принятым жестким мерам, в регионе удалось избежать катастрофического развития событий. "У нас нет тысяч больных и сотен умерших. И это не везение и не стечение обстоятельств, а труд тысяч людей - в первую очередь, труд медиков и правоохранительных органов, которые день и ночь работают вместе с нами, чтобы Томская область оставалась территорией безопасности и благополучия", - говорится в официальном сообщении главы региона.

Сергей Жвачкин отметил, что благодаря контролю над эпидситуацией практически не была остановлена работа промышленных, строительных предприятий, сельхозпроизводителей. Еще 15 апреля к работе смогли приступить салоны красоты и парикмахерские. А людям были разрешены занятия спортом на свежем воздухе и семейные прогулки с единственным ограничением - соблюдением социальной дистанции.

Однако по рекомендациям Роспотребнадзора полностью снять режим ограничений в регионе будет возможно, только если будут выполнены три показателя. Первый - число свободных коек для больных коронавирусом (при нормативе в 540 коек в регионе их сегодня 1082), второй - охват населения тестированием (при нормативе не менее 70-ти тестов на 100 тысяч населения в Томской области тестируются 175 на 100 тысяч) и, наконец, коэффициент распространенности инфекции - необходимого, как отмечают специалисты, еще не удалось достигнуть.

Поэтому до 15 июня продлевается действующий режим ограничений, а для пожилых людей и людей, входящих в группу риска, - режим самоизоляции. Как сообщил Сергей Жвачкин, в этот период могут продолжать работать ранее открытые предприятия.

- Закрытые для посетителей предприятия сферы услуг не открываются, сохраняется обязательный масочный режим в магазинах, в общественном транспорте и закрытых массовых общественных местах, - пояснил глава региона. - Давайте беречь себя и тех, кто рядом. Будем дисциплинированней, проявим сознательность.

Губернатор отметил, что заболеваемость коронавирусом пока на спад не идет. И этот показатель напрямую зависит от того, как люди соблюдают социальное дистанцирование и обязательный масочный режим. Сергей Жвачкин обратился к жителям всех городов и районов области с просьбой не пренебрегать простыми правилами защиты и санитарными требованиями.