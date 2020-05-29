В Петербурге пенсионерка перевела лжебанкирам 4,2 миллиона рублей

В Санкт-Петербурге у 67-летней жительницы улицы Двинская злоумышленники выманили со счета 4 миллиона 233 тысячи рублей, сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД.

Потерпевшую обманули самым примитивным образом: женщине позвонили якобы из банка, где она хранит свои сбережения, и мужской голос заявил, что ее счет в опасности, с ним происходят какие-то непонятные манипуляции, а значит, чтобы сберечь деньги, их срочно надо перевести на некие "резервные" счета. Что пожилая женщина и проделала.

Она поняла, что ее обманули лишь тогда, когда на ее карточке обнулились все средства.

Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159-й УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ведется расследование.