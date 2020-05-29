115 кубанских казаков примут участие в Параде Победы в Москве

115 казаков Кубанского казачьего войска примут участие в Параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Парад состоится 24 июня. Именно в этот день в 1945 году прошел Парад победителей, на котором к стенам Московского Кремля советские солдаты сбрасывали штандарты разбитых фашистских дивизий.

В нынешнем году, спустя 75 лет после Победы, по Красной площади пройдут казаки из Ейского, Екатеринодарского, Кавказского, Лабинского, Майкопского, Таманского отделов и Черноморского округа. Вместе с частями Кубанского казачьего войска парадным маршем пройдет и коробка Всевеликого войска Донского. А возглавит шествие атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

Известно, что для участия в тренировках казаки отправятся в Москву уже третьего июня.

"Кубанские казаки, готовящиеся к участию в параде, прошли серьезную строевую подготовку и готовы с честью представить войско на Параде Победы, - рассказал вице-губернатор Краснодарского края Сергей Пуликовский. - Они продолжают воинские традиции своих предков и готовы отдать им дань памяти, прошагав ровным строем по брусчатке Красной площади в этот великий для всей страны день".

За последние пять лет казаки Кубанского казачьего войска уже второй раз пройдут по Красной площади в составе Парада Победы. Ранее казачий расчет участвовал в параде Девятого мая 2015 года. А 75 лет назад, в Параде Победы 24 июня 1945 года принимали участие казаки легендарного 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса.