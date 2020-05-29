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29.05.2020 14:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани мать и ее сожителя будут судить за убийство младенца

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Новокубанский межрайонный следственный отдел СК РФ по Краснодарскому краю завершил расследование в отношении 27-летней приезжей и ее 19-летнего сожителя. Они обвиняются в избиении до смерти годовалого сына женщины по части 4 статьи 111 УК РФ. Кроме того, матери ребенка предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью сына по пункту "б" части 2 статьи 111 УК РФ, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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Как уже писала "РГ", инцидент произошел 31 марта этого года в одном из домов по улице Кривой станицы Удобной Отрадненского района Кубани. Чтобы ребенок перестал плакать и не мешал им отдыхать, мать со своим парнем несколько раз ударили по голове малыша деревянной палкой и металлической кухонной толкушкой, в результате чего он скончался.

Сначала обвиняемые скрывали от правоохранителей факт нанесения ими телесных повреждений, приведших к гибели малыша. Однако, это быстро удалось установить. Фигуранты были задержаны.

Их заключили под стражу, где они находятся по настоящее время. Уголовное дело направлено в суд.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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