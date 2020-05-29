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29.05.2020 15:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Феодосии при пожаре в частном доме погиб пятилетний ребенок

Текст: Илья Изотов
Фото: Пресс-служба МЧС по Республике Крым Фото: Пресс-служба МЧС по Республике Крым
Фото: Пресс-служба МЧС по Республике Крым

В частном домовладении в Феодосии пожар унес жизнь пятилетнего ребенка. Следственный комитет начал проверку по факту трагедии, сообщили "РГ" в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Республике Крым.

Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым
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Пожар начался сегодня утром на третьем этаже кирпичного трехэтажного дома. К месту ЧП были немедленно направлены пожарные подразделения, военнослужащие воинской части, базирующейся Феодосии и врачи скорой помощи. Спустя 21 минуту после поступления вызова на пульт дежурного пожар был локализован. По словам министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова, его площадь составила около 50 квадратных метров.

По предварительной информации в доме в момент возгорания находилось три человека - женщина и двое ее детей. Пятилетний ребенок погиб.

- По факту гибели ребенка проводится проверка, - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СКР по РК Ольга Постнова. - В результате возгорания рухнуло одно из деревянных перекрытий крыши, и балка упала на пятилетнего ребенка. Мама с трехлетним ребенком успели выбежать. А глава семьи в это время находился на работе.

Следователи следственного отдела по Феодосии и криминалисты ГСУ провели осмотр места пожара. Назначены необходимые экспертизы.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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