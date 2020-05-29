В Крыму с 1 июня начнут принимать заявления на выплаты детям 16-17 лет

С 1 июня в Республике Крым начнется прием заявлений для назначения единовременной выплаты на детей в возрасте 16-17 лет за счет средств регионального бюджета.

По информации пресс-службы Минтруда РК, выплата 10 тысяч рублей назначается на каждого ребенка, если он был рожден с 1 января 2002 года по 10 мая 2004 года включительно и является гражданином РФ. Обязательное условие - его очное обучение в учебных учреждениях (школе, учреждениях среднего профессионального образования, вузах), расположенных на территории РК.

Подать заявление можно до 1 октября 2020 года через "Портал государственных и муниципальных услуг РК", МФЦ, органы соцзащиты по месту жительства или пребывания. Туда кроме заявления надо предоставить копию паспорта гражданина РФ (заявителя), копию свидетельства о рождении, паспорта ребенка, копию свидетельства о регистрации по месту пребывания на территории РК.

Если в семье двое и более детей в возрасте от 16 до 18 лет, то на них можно заполнить одно общее заявление. Выплата денег стартует с 15 июня 2020 года. Скачать бланк заявления и ознакомиться с требованиями к документам можно по ссылке.

За этой мерой поддержки может обратиться один из родителей (усыновителей), опекун (попечитель), гражданин РФ, имеющий регистрацию по месту жительства в РК. В таком случае выплата назначается независимо от того, учится ребенок или нет.

Как сообщалось ранее, в РК 17 мая было принято решение о предоставлении региональной выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте 16-18 лет.