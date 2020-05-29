В Волгограде от коронавируса умер врач

В Волгоградской области за сутки подтвердили заболевание коронавирусом у двух умерших граждан, один из них - врач, сообщил на брифинге заместитель руководителя регионального комитета здравоохранения Николай Алимов.

Общее количество жертв COVID-19 в регионе достигло 18 человек.

- Доктор работал в волгоградской поликлинике и посещал на дому пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Он был уже старше 70 лет, но и на пенсии продолжал работать. У него были также сердечно-сосудистые заболевания, - сказал Алимов.

Вторая умершая - 52-летняя жительница Нехаевского района. Скончалась в Урюпинской ЦРБ. Заразилась от мужа, вернувшегося из Москвы.

В больнице Урюпинска находятся на госпитализации также 34 сотрудника и девять пациентов неврологического интерната, в котором был очаг заражения.

Всего за время пандемии в Волгоградской области COVID-19 выявили у 2714 жителей. За последние сутки произошла самая заметная прибавка: 133 человека. 912 граждан уже выписались из больниц, за сутки - 83.