В сургутской колонии ввели карантин

В колонии №11 в Сургуте с 24 мая действует карантин. Причина - признаки ОРВИ у двух сотрудников исправительного учреждения.

Как пояснили агентству РИА Новости в пресс-службе управления ФСИН Югры, и у заболевших, и у контактировавших с ними осужденных взяты анализы для лабораторного исследования. Сотрудников отправили на самоизоляцию, а заключенных поселили в отдельном общежитии - за ними наблюдают медики.

Личный состав колонии переведен на двухнедельный режим работы без возможности покинуть территорию ИК. Для несущих службу силовиков и медиков в административном корпусе обустроили спальные места, есть душевые кабины, организовано трехразовое питание.

"За три дня до заступления на дежурную смену сотрудники проходят лабораторное обследование", - добавили в УФСИН, подчеркнув, что на данный момент среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных в Югре не выявлено ни одного случая коронавируса.

Между тем в целом по автономному округу на 29 мая 2133 лабораторно подтвержденных случаев (плюс 105 в 13 муниципальных образованиях - за последние сутки).

Кстати

Губернатор Югры Наталья Комарова продлила режим самоизоляции до 15 июня включительно. "Выделены дополнительные средства на дооснащение коечного фонда учреждений здравоохранения, контрольно-пропускных пунктов, аэропортов, вокзалов, всех тех точек, где, как правило, формируются потоки движения людей на въезд и выезд с территории автономного округа и между муниципальными образованиями", - цитирует оперштаб главу региона.