Складной истребитель: как создавали советский самолет-трансформер ИС-1

Ровно 80 лет назад - 29 мая 1940 года - состоялся первый полет истребителя ИС-1. Уникальность этой машины заключалась в том, что она прямо в воздухе могла превращаться из биплана в моноплан. Ранее ничего подобного история авиации не знала.

На рубеже 1930-1940-хх годов монопланы еще не вытеснили из воздуха бипланы, два типа самолетов продолжали сосуществовать, так как имели свои преимущества. Монопланы значительно выигрывают в скорости, но им требуется более длинная взлетно-посадочная полоса. Бипланы благодаря большей площади крыльев обладают и большей подъемной силой, взлетают при небольшом разбеге, лучше маневрируют и в целом более компактны за счет меньшего размаха крыльев. Авиаконструктору Владимиру Шевченко удалось совместить преимущества обоих типов самолетов в одной машине.

Действующий макет принципиально нового истребителя ИС-1 был представлен в апреле 1938 года. Тогда специалистам продемонстрировали главную "фишку" биплана - всего за несколько секунд он убирал не только шасси, но и нижние крылья. Их корневые части втягивались в ниши фюзеляжа, а концевые складывались по шарнирам и подтягивались к верхним крыльям. Присутствовавшие на демонстрации летчики и инженеры были настолько впечатлены увиденным, что информация тут же была доведена до руководства страны. Вскоре проект одобрил лично Сталин, на разработку самолета выделили финансирование, Шевченко получил в свое распоряжение команду высококлассных специалистов.

Через два года состоялся первый полет, правда и тогда, и в ходе следующих нескольких полетов нижние крылья не убирали - испытания начали с проверки основных механизмов. Самолет в воздухе вел себя отлично, поэтому в конце июня того же года испытали наконец и механизм складывания крыльев - и вновь все прошло гладко. Единственное на что жаловались летчики - недостаточно хороший обзор. Плюс на первый экспериментальный экземпляр ставился далеко не самый мощный мотор, поэтому набрать большую скорость ИС-1 не мог.

В январе 1941 года был построен второй самолет - ИС-2. Он получил уже более мощный мотор, расчетная максимальная скорость полета достигла 600 километров в час, что соответствовало показателям лучших истребителей того времени. Также новая машина получила более мощное вооружение - по два пулемета калибра 12,7 и 7,62 миллиметра.

Начались испытания, однако вскоре программу пришлось свернуть из-за начала войны, а также по ряду других причин. Производство таких машин было делом новым и довольно сложным, итоговая стоимость получалась выше, чем у других истребителей. Кроме того "исы" на тот момент не могли продемонстрировать свое теоретически главное преимущество - высокую маневренность во время боя, так как нижние крылья выпускались вместе с шасси, из-за чего резко повышалось сопротивление воздуха и падала скорость. Этот недостаток Шевченко устранил при разработке ИС-4 уже во время войны. Однако авиастроение в целом развивалось совершенно в другом направлении, стремительно наступала эра реактивных самолетов, из-за чего "исы" так и остались лишь конструкторским ноу-хау.