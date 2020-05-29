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1 июня 2020 г. 09:40
"Родина"
Текст: Артем Локалов
Родина - № 6(620)

Прогулка по Берлину

Снимки из победного 1945-го вернулись к нам благодаря семейным архивам
Руины. Пыль. Кирпичная крошка. Скрежет танков, обдающих жаром и запахом солярки. И объективы фотоаппаратов, поблескивающие на солнце. В них Рейхстаг и Бранденбургские ворота.

Эти снимки фронтовых операторов Ильи Аронса и Валерия Гинзбурга, пролежавшие в семейных архивах больше 75 лет, ранее не публиковались. А напомнили о себе случайно - выпавшим из коробки с фотографиями боевым патроном. Когда-то его оставили там на память вместе со снимками.

Но на этих снимках патронов нет. Тут - мир спасенный. Берлин послевоенный. Еще пышущий пороховым дымом, через который прорывается аромат цветущих вишен и яблонь. "Вот она, проклятая Германия!"

Историческая встреча союзников и открывшиеся в городе кафе. Дорожные указатели на русском языке и первые немецкие регулировщики, уже сменившие наших девчат.

Немецкие дети, впереди у которых вся сохраненная нашим солдатом жизнь.

Но до победного Берлина у операторов был долгий путь. Аронс ушел в московское ополчение в 1941-м, почти все его друзья по ВГИКу погибли позже под Вязьмой, а он - уцелел. Эвакуировался вместе с институтом в Алма-Ату, где собрался весь цвет советской кинематографии. Затем попал на Южный фронт - и почти сразу в окружение.

Удалось вырваться. Участвовал в освобождении Кавказа. Защищал Родину - и диплом на тему "Работа оператора на фронте". Вот они, операторы, вместе с союзниками фотографируются на фоне расписного, судя по всему, американского самолета с дерзким утенком на фюзеляже...

А после боя хочется тишины. Наверное, поэтому на нас смотрят такие тихие и радостные снимки.

Молчаливая готика, уцелевшая под бомбежкой; офицеры на фоне городских памятников; праздничный обед.

Валерия Гинзбурга - младшего брата поэта и барда Александра Галича - командировали в Берлин уже в 1945-м. На студию "Бабельсберг". Туда свозились трофейные и советские пленки. Их отбирали для вывоза в СССР Гинзбург вместе с другими студентами и преподавателями ВГИКа.

На многих послевоенных снимках - улыбки. Улыбаются и победители на аэродроме, и военачальники, и железнодорожники, и возвращающиеся с повозками домой. И нам тоже хочется улыбнуться...

Куратор выставки "Неизвестный Берлин. Май 1945 года" Елена Якович рассказала: Илья Аронс очень сожалел, что не смог сделать съемку в бункере Гитлера. Оператор оказался там одним из первых вместе с бойцами 1-го Белорусского фронта. Было слишком темно, объяснял он.

Зато снимки из Берлина - и его, и Гинзбурга - получились светлыми. Как праздник Победы.

Из-за карантина выставка "Неизвестный Берлин. Май 1945 года" доступна только онлайн. Фотографии Ильи Аронса и Валерия Гинзбурга можно посмотреть на сайте Еврейского музея и центра толерантности: http://may9.jewish-museum.ru/

Но в музее надеются, что после снятия режима ограничений каждый сможет увидеть снимки вживую.

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