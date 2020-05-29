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29.05.2020 00:25
Рубрика: В мире

Трамп готов стать посредником в конфликте между КНР и Индией

Дональд Трамп готов стать арбитром в давнем конфликте между Индией и Китаем. Противостояние двух стран с суммарным населением почти в 3 миллиарда беспокоит американского президента. Напомним, что несколько дней назад обе страны направили к границе ряд воинских подразделений. По некоторым данным, китайские военные ведут строительство бункеров и посадочной полосы.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
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"Идет большой конфликт между Индией и Китаем​​​, - цитирует РИА Новости фрагмент выступления Трампа перед журналистами. - Две страны с населением 1,4 миллиарда человек, две страны с очень мощной армией. Индия не в восторге и, возможно, Китай не в восторге. Могу сказать, что я беседовал с премьер-министром Моди и он совсем не хорошо настроен относительно того, что происходит с Китаем".

Резюмируя сказанное, американский лидер озвучил готовность выступить арбитром в этом конфликте.

"Я бы сделал это, если они думают, что это поможет, - сказал он. - Посредником или арбитром я бы стал".

В мире США В мире Восточная Азия Китай В мире Юго-Восточная Азия Индия

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