Указ губернатора Тульской области от 29 мая 2020 года № 53 "О внесении изменения в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41"

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области, в соответствии с Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации", Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Законом Тульской области от 2 февраля 1998 года № 75-ЗТО "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области", на основании статьи 33 Устава (Основного Закона) постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" следующее изменение:

текст указа изложить в новой редакции (приложение).

2. Указ вступает в силу с 1 июня 2020 года.

Губернатор Тульской области А.Г.Дюмин





Приложение к указу Губернатора Тульской области от 29 мая 2020 года № 53

"О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области, в соответствии с Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации", Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлениями Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 и от 18.03.2020 № 7, Законом Тульской области от 2 февраля 1998 года № 75-ЗТО "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области", с учетом предложений Главного государственного санитарного врача по Тульской области от 10.05.2020 № 71-0001/08-3960-220, от 18.05.2020 № 71-0001/08-4241-2020, на основании статьи 33 Устава (Основного Закона) постановляю:

1. В связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области:

1.1. Запретить на территории Тульской области:

1) по 15 июня 2020 года:

проведение деловых, культурных, зрелищных, спортивных, публичных и иных массовых мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, за исключением мероприятий, проводимых в дистанционном режиме;

нахождение на территории торговых и (или) развлекательных центров детей до 18 лет без сопровождения родителей (законных представителей);

деятельность ночных клубов (дискотек), бильярдных, боулингов, караоке-клубов, кинотеатров (кинозалов), библиотек, детских игровых комнат (игровых залов, игротек), детских развлекательных центров, батутных центров, квест-комнат (румов), спортивно-оздоровительных, спортивных клубов (залов) и фитнес-центров (фитнес-клубов), плавательных бассейнов и иных развлекательных и досуговых организаций (заведений, центров);

деятельность организаций дополнительного образования независимо от форм собственности и индивидуальных предпринимателей по реализации дополнительных общеобразовательных, культурных, спортивных, развивающих программ, в том числе не имеющих лицензий на образовательную деятельность, за исключением мероприятий, проводимых в дистанционном режиме;

деятельность полустационарных отделений и кабинетов ранней помощи государственных учреждений Тульской области в сфере социального обслуживания населения;

оказание стоматологических услуг, за исключением услуг, оказываемых исключительно по предварительной записи при условии нахождения в помещении (зале) не более 1 посетителя и проведения дезинфекции помещений (оборудования, предметов) после каждого приема посетителя, а также заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

торговлю непродовольственными товарами на оптовых и розничных рынках, а также проведение ярмарок;

деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах, тотализаторах и пунктах приема ставок;

выезды любых организованных детских групп за ее пределы, в том числе творческих, спортивных коллективов и обучающихся детских школ искусств, профессиональных образовательных организаций.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на:

деятельность плавательных бассейнов при условии соблюдения требований Главного государственного санитарного врача по Тульской области;

тренировочные мероприятия, проводимые без участия зрителей, спортивных сборных команд Российской Федерации, спортивных сборных команд Тульской области, спортсменов профессиональных спортивных клубов (за исключением воспитанников спортивных школ, входящих в их состав) в федеральных и региональных тренировочных центрах, при условии соблюдения Методических рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации;

занятия физической культурой и спортом на площадках на открытом воздухе (футбольные поля, мини-футбольные поля, открытые теннисные корты, плоскостные спортивные сооружения, скейтпарки, воркаут площадки и другие) при условии соблюдения Методических рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации;

деятельность следующих объектов спорта: теннисные центры, картинговые центры, конные центры (клубы), центры активного отдыха, стрелковые центры, осуществляемую в формате индивидуальных занятий, исключительно по предварительной записи при условии соблюдения Методических рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации;

работу системы велопроката при условии использования гражданами средств индивидуальной защиты рук (перчаток) и обеспечения дезинфекции соответствующего оборудования;

2) по 15 июня 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах и иных средствах размещения, расположенных на территории Тульской области, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках (служебных поездках), при условии получения согласования заявки предприятия (принимающая сторона) на их размещение комитетом Тульской области по туризму и лиц, размещенных на день вступления в силу настоящего указа, а также работников медицинских организаций. Порядок рассмотрения заявки и направления согласования (отказа в согласовании), в том числе основания для отказа, устанавливается комитетом Тульской области по туризму. Допускается развертывание на базе гостиниц временных обсерваторов и отделений медицинских организаций в соответствии с государственными контрактами, заключаемыми уполномоченными органами исполнительной власти Тульской области.

1.2. Отменить до 15 июля 2020 года:

проведение оздоровительной кампании детей, проживающих в Тульской области, в том числе на базе учреждений с дневным пребыванием, находящихся в ведении муниципальных образований Тульской области.

1.3. Временно приостановить на территории Тульской области по 15 июня 2020 года:

работу организаций общественного питания, в том числе ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и объектов нестационарной торговли, оказывающих услуги общественного питания;

работу торговых, торгово-развлекательных центров и иных объектов розничной торговли;

работу объектов торговли, реализующих строительные материалы;

продажу продовольственных товаров вне стационарных помещений, за исключением нестационарных торговых объектов, размещенных в соответствии с действующим законодательством, относящихся к типу: "киоск", "киоск с остановочным навесом", "киоски-автоматы по продаже питьевой воды", "павильон", "автолавка", "передвижные торговые объекты по продаже кваса", "передвижные торговые объекты по продаже напитков";

работу салонов красоты, парикмахерских, тату-салонов, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие непосредственное (личное) присутствие гражданина;

посещение гражданами территорий, расположенных в муниципальных образованиях Тульской области (приложение № 1), за исключением граждан, работающих на указанных территориях.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на:

работу организаций общественного питания, осуществляемую путем дистанционной торговли, в том числе с условием доставки или самовывоза, а также оказание услуг организациями общественного питания, предоставляемых на открытом воздухе (в летних кафе и на летних открытых верандах), за исключением услуг по предоставлению кальянов для курения, проведения массовых или досуговых мероприятий, при условии соблюдения Методических рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации и обеспечения дистанции между столами 1,5 м, использования одноразового меню, обработки дезинфицирующими средствами всех поверхностей после каждого посетителя;

столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;

аптеки и аптечные пункты;

объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи, спутникового телевидения и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), оборудования, а также выполняются работы по их ремонту и обслуживанию;

объекты розничной торговли горюче-смазочными материалами;

объекты розничной торговли, в которых реализуется и осуществляется ремонт средств коррекции зрения и технических средств реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия;

салоны красоты и парикмахерские, осуществляющие деятельность исключительно по предварительной записи, при условии нахождения в них не более 5 человек одновременно;

солярии, при условии соблюдения Методических рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации;

объекты розничной торговли цветочной продукцией;

объекты розничной торговли, оборудованные отдельным наружным (уличным) входом, площадь торговых залов которых не превышает 400 кв. м, включая расположенные в них торговые секции (отделы), при условии соблюдения Методических рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации;

работу объектов торговли, площадь торговых залов которых превышает 400 кв. м, без работы торгового зала (помещения) исключительно путем осуществления курьерской доставки или самовывоза.

1.4. Приостановить по 15 июня 2020 года:

1) действие единых месячных льготных проездных билетов, выданных следующим категориям жителей Тульской области:

в возрасте старше 65 лет;

обучающимся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования (очной формы обучения);

2) предоставление скидки в размере 50 процентов установленного правительством Тульской области тарифа на проезд пассажиров в автобусах пригородных и междугородных (внутриобластных) сообщений обучающимся государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области, и муниципальных общеобразовательных организаций по образовательным программам среднего общего образования, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования по образовательным программам среднего профессионального образования и по образовательным программам высшего образования - бакалавриата, или специалитета, или магистратуры (очной формы обучения) на проезд к месту учебы и обратно в пределах Тульской области в автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в пригородном и междугородном сообщении по маршруту регулярных перевозок, частично или полностью оплачиваемых за счет средств бюджета Тульской области, а также по межмуниципальным (муниципальным) маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в соответствии с договорами;

3) предоставление скидки в размере 50 процентов действующего тарифа на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении (кроме скорых и скоростных поездов повышенной комфортности) лицам, достигшим возраста 75 лет, проживающим на территории Тульской области, отдельным категориям жителей Тульской области, установленным Законом Тульской области от 28 декабря 2004 года № 493-3TO "О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Тульской области", достигшим возраста 65 лет, а также обучающимся общеобразовательных организаций старше 7 лет, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования по образовательным программам среднего профессионального образования и по образовательным программам высшего образования - бакалавриата, или специалитета, или магистратуры (очной формы обучения) для проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.

При этом стоимость единого месячного льготного проездного билета в месяце, следующем за месяцем, в котором было приостановление, уменьшается пропорционально количеству дней, на которое было приостановлено действие единых месячных льготных проездных билетов.

Министерству транспорта и дорожного хозяйства Тульской области совместно с министерством труда и социальной защиты Тульской области и министерством образования Тульской области обеспечить реализацию настоящего подпункта.

1.5. Установить, что ограничения, предусмотренные пунктом 1 настоящего указа, не распространяются на проведение:

официальных мероприятий органами государственной власти и (или) органами местного самоуправления Тульской области при условии, что численность участников таких мероприятий не превышает 30 человек и обеспечения социальной дистанции между участниками, использования участниками средств индивидуальной защиты органов дыхания и предварительной дезинфекции места проведения официального мероприятия;

публичных слушаний, организуемых в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления Тульской области, с числом участников не более 30 человек при условии обеспечения социальной дистанции между участниками, обязательного использования участниками средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук, обеспечения проведения предварительной дезинфекции места проведения публичных слушаний, использования оборудования для обеззараживания воздуха закрытого типа, работающего в присутствии людей, в период проведения мероприятия, обеспечения термометрии всех участников публичных слушаний.

1.6. В целях защиты здоровья, прав и законных интересов граждан в сфере охраны здоровья:

обязать граждан, находящихся на территории Тульской области, использовать надлежащим образом (путем крепления средства индивидуальной защиты органов дыхания на переносице, закрывая все органы дыхания) средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы и иные средства защиты органов дыхания) при нахождении в местах общего пользования (в зданиях, строениях, сооружениях, иных объектах), на всех объектах розничной торговли, в медицинских организациях, общественном транспорте, включая такси, остановочных павильонах (платформах);

рекомендовать гражданам, находящимся на территории Тульской области, использовать средства индивидуальной защиты рук (перчатки) при нахождении в местах общего пользования (в зданиях, строениях, сооружениях, иных объектах), на всех объектах розничной торговли, в медицинских организациях, общественном транспорте, включая такси.

Правительству Тульской области проводить мониторинг наличия гигиенических (защитных) масок и иных средств защиты органов дыхания в организациях розничной торговли и аптечных организациях, расположенных на территории Тульской области, своевременную поставку указанных индивидуальных средств защиты и в случае необходимости организовать наращивание объемов их производства с учетом складывающейся потребности.

Рекомендовать руководителям организаций Тульской области всех форм собственности обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы и иные средства защиты органов дыхания) в количестве, необходимом работникам для следования к месту работы и обратно, и с соблюдением требований, установленных в постановлении Главного государственного санитарного врача по Тульской области от 05.04.2020 № 3.

Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, не допускать в здания, строения, сооружения (помещения в них) и иные объекты, в которых осуществляется деятельность таких организаций и индивидуальных предпринимателей, и не оказывать услуги гражданам, не соблюдающим требования настоящего подпункта.

2. В целях недопущения действий, влекущих за собой нарушение прав жителей Тульской области на охрану здоровья и благоприятную среду обитания:

2.1. Обязать граждан в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции по 11 июня 2020 года, за исключением случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Режим самоизоляции не применяется к руководителям предприятий (организаций), руководителям органов государственной власти Тульской области и органов местного самоуправления Тульской области, работникам медицинских организаций независимо от форм собственности, а также работникам учреждений социальной защиты населения, социального обслуживания и центров занятости населения с их письменного согласия и работникам предприятий (организаций), осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, с их письменного согласия.

Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

2.2. Министерству здравоохранения Тульской области:

организовать получение гражданами необходимой медицинской помощи, преимущественно на дому;

обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций.

2.3. Министерству труда и социальной защиты Тульской области:

1) обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, соблюдающими режим самоизоляции и (или) карантина, включая оказание на безвозмездной основе услуг по доставке продуктов питания и товаров первой необходимости, в том числе через горячую линию по телефону 8-800-200-52-26;

2) совместно с министерством здравоохранения Тульской области обеспечить в указанный период доставку гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего указа, лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам врачей осуществляется бесплатно.

3. Рекомендовать руководителям организаций Тульской области всех форм собственности, а также органам местного самоуправления Тульской области:

воздержаться от проведения деловых, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий;

воздержаться от участия в выездных мероприятиях за пределами Тульской области.

4. Рекомендовать жителям Тульской области воздержаться:

от посещения религиозных объектов;

от поездок за пределы Тульской области и по территории Тульской области, в том числе в целях туризма и отдыха.

5. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, всех типов независимо от организационно-правовой формы и формы собственности работают (могут осуществлять деятельность) в следующих режимах:

организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализующие программы дошкольного общего образования, - в форме открытия дежурных групп, перечень которых устанавливается министерством образования Тульской области;

организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализующие основные общеобразовательные программы начального общего образования, - в форме дистанционного образования и открытия дежурных классов (групп), перечень которых устанавливается министерством образования Тульской области, до окончания учебного года;

организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализующие основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального, высшего образования, программы профессионального обучения, дополнительные общеобразовательные и профессиональные программы, - в форме дистанционного образования.

Министерству образования Тульской области утвердить порядок организации работы дежурных групп (классов).

Требования, установленные настоящим пунктом, не распространяются на:

деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам, связанным с подготовкой водителей транспортных средств и самоходной техники, в части реализации программы учебной практики, при условии обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук, соблюдения 30 минутного перерыва после каждого часа практического занятия для санитарной обработки салона транспортного средства, а также Методических рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации;

деятельность образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы среднего профессионального образования, в части подготовки и проведения обучающимися промежуточной и итоговой государственной аттестации в форме демонстрационного экзамена, при условии соблюдения одновременного нахождения в учебном помещении не более 15 человек и Методических рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации;

деятельность образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы высшего образования и среднего профессионального образования в части прохождения обучающимися промежуточной и государственной итоговой аттестации по образовательным программам, реализация которых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не допускается с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, при условии соблюдения Методических рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации;

деятельность образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы среднего общего образования, в части подготовки и проведения государственной итоговой аттестации на территории Тульской области в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, при условии соблюдения Методических рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.

6. Предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории Тульской области осуществляется в помещениях указанных центров исключительно при условии обеспечения предварительной записи граждан.

Предоставление государственных и иных услуг, оказываемых органами записи актов гражданского состояния на территории Тульской области, осуществляется в электронном виде или в помещениях указанных органов при условии обеспечения предварительной записи граждан.

Предоставление государственных услуг в помещениях органов исполнительной власти Тульской области либо государственных учреждениях Тульской области осуществляется исключительно по предварительной записи граждан.

7. Установить, что организации и индивидуальные предприниматели обеспечивают неукоснительное выполнение и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций, а также проведение дополнительных мер по недопущению распространения COVID-19 в Тульской области, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача по Тульской области от 05.04.2020 № 3 и Методических рекомендаций по отраслям деятельности, утвержденных руководителем Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.

8. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области при выявлении случаев нарушения организациями или индивидуальными предпринимателями, деятельность которых не ограничена, санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций, в том числе по недопущению распространения COVID-19, принимать меры в соответствии с действующим законодательством.

9. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

10. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тульской области, Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тульской области, Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тульской области во взаимодействии с комитетом Тульской области по региональной безопасности, органами исполнительной власти Тульской области обеспечить контроль за соблюдением установленных запретов и ограничений и пресечение нарушений, а также оперативное информирование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области о выявлении нарушений санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций организациями или индивидуальными предпринимателями, деятельность которых не ограничена.

11. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой и первым заместителем Губернатора Тульской области - председателем правительства Тульской области Шериным В.В.

12. Признать утратившими силу некоторые нормативные правовые акты Губернатора Тульской области (приложение № 2).

13. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.





Приложение № 1 к указу Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41

Перечень территорий, расположенных в муниципальных образованиях Тульской области, посещение которых временно приостановлено

Смотрите приложение к настоящему Указу.





Приложение № 2 к указу Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41

Перечень некоторых нормативных правовых актов Губернатора Тульской области, признаваемых утратившими силу

Указ Губернатора Тульской области от 16 марта 2020 года № 12 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области";

указ Губернатора Тульской области от 19 марта 2020 года № 13 "О внесении изменения и дополнения в указ Губернатора Тульской области от 16 марта 2020 года № 12";

указ Губернатора Тульской области от 25 марта 2020 года № 16 "О внесении изменения и дополнений в указ Губернатора Тульской области от 16 марта 2020 года № 12";

указ Губернатора Тульской области от 27 марта 2020 года № 18 "О внесении изменения и дополнений в указ Губернатора Тульской области от 16 марта 2020 года № 12";

указ Губернатора Тульской области от 31 марта 2020 года № 19 "О внесении дополнения в указ Губернатора Тульской области от 16 марта 2020 года № 12";

указ Губернатора Тульской области от 3 апреля 2020 года № 21 "О внесении изменения в указ Губернатора Тульской области от 16 марта 2020 года № 12";

указ Губернатора Тульской области от 5 апреля 2020 года № 22 "О внесении изменения в указ Губернатора Тульской области от 16 марта 2020 года № 12";

указ Губернатора Тульской области от И апреля 2020 года № 24 "О внесении изменения в указ Губернатора Тульской области от 16 марта 2020 года № 12";

указ Губернатора Тульской области от 14 апреля 2020 года № 27 "О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора Тульской области от 16 марта 2020 года № 12";

указ Губернатора Тульской области от 15 апреля 2020 года № 29 "О внесении дополнений в указ Губернатора Тульской области от 16 марта 2020 года № 12";

указ Губернатора Тульской области от 18 апреля 2020 года № 30 "О внесении изменений в указ Губернатора Тульской области от 16 марта 2020 года№ 12";

указ Губернатора Тульской области от 23 апреля 2020 года № 37 "О внесении изменения и дополнений в указ Губернатора Тульской области от 16 марта 2020 года № 12";

указ Губернатора Тульской области от 25 апреля 2020 года № 38 "О внесении изменений в указ Губернатора Тульской области от 16 марта 2020 года № 12";

указ Губернатора Тульской области от 28 апреля 2020 года № 40 "О внесении дополнения и изменения в указ Губернатора Тульской области от 16 марта 2020 года № 12".







