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Убит 21-летний Houdini - уже пятый рэпер Торонто за полгода

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    29.05.2020, 13:28
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ UpTop Movement Inc. Фото: youtube.com/ UpTop Movement Inc.
Фото: youtube.com/ UpTop Movement Inc.

21-летний рэпер Houdini (Димарджио Дженкинс) застрелен в Торонто, став уже пятым хипхопером, убитым в этом городе за последние месяцы.

Ранее в Торонто полегли девятнадцатилетний Fourty4Double0, 23-летний соратник Гудини 22 Filthy, восемнадцатилетний соратник Fourty4Double0 по имени Why-S и 24-летний Bvlly.

Про очередной инцидент пишет местное издание Toronto Sun, уточняя: стрельба имела место во вторник в районе города, известном своими развлекательными заведениями. Где по Гудини, проходящем мимо отеля со своим юным приятелем, открыли огонь из внедорожника.

В результате рэпер был убит, а его пятнадцатилетний спутник и посторонняя 27-летняя женщина ранены. Сейчас они находятся в больнице.

Пока никто не арестован. Проводится расследование. В частности, проверяется информация от многочисленных свидетелей, что спутник Гудини открыл по джипу ответный огонь. На что, помимо прочего, указывают следы от пуль, найденные по обеим сторонам улицы. Но правоохранители еще не подтвердили этот момент официально.

Представители Гудини скорбят по поводу безвременного ухода исполнителя, отмечая его как исключительно одаренного молодого человека и восходящую звезду сцены.

Причина убийства юноши не названа, но, как предполагается, это может быть результатом незатухающего противостояния районов города.

Димарджио Дженкинс родился в Торонто. Рэповать на публику начал в 2016-м. В прошлом году вышел дебютный микстейп исполнителя.

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