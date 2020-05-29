Умерла актриса из двадцати фильмов Фассбиндера Ирм Херманн

Немецкая актриса Ирм Херманн, славная ролями в двадцати картинах Райнера Вернера Фассбиндера, умерла 26 мая в Берлине в возрасте 77 лет.

Об этом сообщает, со ссылкой на представителя артистки The Guardian, уточняя, что причиной смерти Ирм стала непродолжительная тяжелая болезнь.

Ирмнард Херманн родилась в 1942 году в Мюнхене. После окончания школы трудилась клерком в издательстве и секретаршей в автоконцерне, но в 1966-м познакомилась с Фассбендером. Который убедил девушку бросить работу и заняться кино. Хотя у Ирм по этой части не было вообще никакого опыта.

В том же году Херманн впервые появилась на экране - в короткометражке режиссера "Городской бродяга". И далее Ирм неизменно работала с Фассбендером вплоть до его смерти в 1982-м - "Катцельмахер", "Страх съедает душу", "Продавец четырех времен года", "Горькие слезы Петры Фон Кант", "Войцек", "Любовь холоднее смерти", "Боги чумы", "Лили Марлен", "Почему рехнулся господин Р?", сериал "Берлин, Александерплац".

Всего на счету Херманн порядка 170 фильмов и сериалов, включая драмедию "Монгольская Жанна д'Арк", сериал "Телефон полиции - 110", третью часть комедии "Зачетный препод".