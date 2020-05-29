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Умерла актриса из фильмов Аллена и Хичкока Мардж Редмонд

Новости
    29.05.2020, 13:17
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Американская актриса и певица Мардж Редмонд скончалась в возрасте 95 лет. Об этом сообщил THR. Указав, что умерла она еще 10 февраля, но известно стало об этом лишь сейчас. И без подробностей.

Мардж Редмонд родилась 14 декабря 1924 года в Кливленде, Огайо, и первую серьезную славу стяжала в пятидесятых на Бродвее. Откуда попала на ТВ - в 1955-м.

На счету Мардж - более семи десятков фильмов и сериалов, а также озвучка видеоигр. Но в первую очередь актриса памятна по ситкому "Летающая монахиня", за роль сестры Жаклин в котором получила номинацию на "Эмми", "телевизионный "Оскар".

В числе других проектов Реймонд - "Сумеречная зона", "Беглец", "Перри Мейсон", "Мой любимый марсианин" (сериал 60-х), "Семейка монстров", шоу Боба Хоупа, "Коломбо", "Женаты…с детьми", "Загадочное убийство в Манхэттене" Аллена и "Семейный заговор" Хичкока.

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