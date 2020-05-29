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29.05.2020 16:18
Рубрика: В мире

В Берлине 2 июня откроются пивные и фитнес-центры

Текст: Максим Макарычев

Власти Берлина ослабляют ограничительные меры, введенные на время изоляции.

Так, в столице Германии пивные и рестораны будут открыты со вторника, 2 июня. Клиентам будет запрещено стоять за барной стойкой, им придется сидеть за столами, расставленными на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Ночные клубы останутся закрытыми. Мероприятия под открытым небом, такие как концерты или показы фильмов, будут разрешены с той же даты, но количество людей на них будет ограничено до 200 человек. К 16 июня это количество будет увеличено до 500, а к 30 июня - до тысячи участников.

Фото: Tobias SCHWARZ / AFP
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Также возобновят свою работу фитнес-центры. Такое решение приняли берлинские депутаты, уточняет CNN. Закрытые кинотеатры, в которых по-прежнему должны будут соблюдаться правила социального дистанцирования и гигиены, будут открыты только 30 июня.

Начиная с субботы, в столице Германии будет разрешено молиться на открытом воздухе с неограниченным числом людей. В законодательном собрании Берлина дали понять, что в случае повторного ухудшения ситуации с коронавирусом будут введены более строгие ограничительные меры.

По данным Института Роберта Коха по инфекционным заболеваниям, число подтвержденных случаев заболевания в Германии увеличилось в пятницу на 741 до 180 458 человек. Число умерших от коронавируса также увеличилось: на 39 до 8450 человек.

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